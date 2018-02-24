〈北部〉建臺高中陳以妮滿級分 苗縣她稱霸

2018-02-24

〔記者彭健禮、蔡政珉、鄭名翔／綜合報導〕大學學測成績昨天寄發，苗栗縣私立建臺高中女學生陳以妮，拿下七十五級分滿分，為全縣唯一，也是建臺時隔十二年，再出現學測滿級分，而全縣六名七十級分以上者，除陳以妮滿級分，趙世堂七十四級分、李宸帆七十三級分、林清儒及解佳穎七十二級分、沈靖翔七十一級分，也都是建臺學子。

全縣6名70級分以上 建臺高中全包

陳以妮的雙親都是公務人員，因母親曾在苗栗市衛生所服務，她國小起，也經常到衛生所當志工，覺得從醫可以幫助許多人，以醫學系為目標。

陳以妮：認真讀書 加以融會貫通

陳以妮滿級分，足可申請台大醫學系，但她卻選擇陽明醫學系為第一志願；她自認因個性內向，擔心面試成績不理想，「選擇陽明比較保險」。她說，學校老師教學時，除課本內容，也提供豐富補充資料，她就按部就班地認真讀，加以融會貫通。

建臺高中表示，今年共二百六十七名學生參加學測，六人七十級分，六十到六十九級分卅五人，五十到五十九級分四十八人；各科滿級分人數共四十二人，預估國立頂尖大學人數逾五十人。

竹南高中12人逾60級分 較去年成長3倍

國立竹南高中有十二名學生六十級分以上，較去年成長三倍，以鄭家豪的六十九級分最高；三年前透過苗縣府鮭魚回流計畫入學的施宇謙，也考出六十五級分佳績；六十三級分的陳禹旗家境不寬裕，苦學拚出好成績，未來希望能進入國立成功大學就讀。

國立苗栗高中有九名學生達六十級分以上，以楊宏儀六十九級分最高，三年前透過鮭魚回流計畫入學的王邵元，考取六十八級分。校長黃國峰表示，九人中，黃志棋的三年前入學時會考成績為一A四B，但經努力，也考取六十一級分，相當不簡單。

國立苑裡高中共有八名學生六十級分以上，最高分六十八級分有兩人，分別是吳騏佑、黃烱理；另於去年創下校史首位錄取牙醫系的許俊瑋，他的雙胞胎妹妹許可欣、許可珊，分別考取六十七、六十五級分，同樣把目標放在醫藥科系。

國立卓蘭高中最高級分為五十九級分，縣立苑裡高中最高級分為五十六級分，有機會挑戰國立大學。