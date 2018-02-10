〈北部〉組織改造 市府設捷運工程局、資訊科技局

2018-02-10

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市議會定期會昨天閉會，三讀通過 「桃園市政府組織自治條例修正草案」第六條、第十六條修正案，市府將增設「捷運工程局」、「資訊科技局」兩個一級機關，預定於四月一日掛牌運作，並將同時成立環保局所屬二級機關「海岸管理處」及文化局「閩南及民俗文化科」。

市長鄭文燦表示，桃園軌道已進入建設期，目前捷運綠線中壢延伸段、龜山棕線正進入行政院最後核定階段，綠線預計今年會發包動工，因此，將原來的捷運工程處增設為捷運工程局，並適當增加員額、引進高階人力，預計招募一○五人。

鄭文燦表示，智慧城市、亞洲矽谷是桃園兩大發展重點，桃園市已連續三年獲選全球七大智慧城市，並推動智慧全方位4G寬頻應用，與電信業者合作超過一萬六千多個Wi-Fi熱點，增設資訊科技局可望持續強化創新科技及便利市民的各項服務，未來將整合分散在各局處的資訊、科技等業務，預計編制員額五十人。

新增的環保局「海岸管理處」，辦公室暫定於大園國中舊址，負責生態保育、污染管制、觀光遊憩，妥善保護許厝港國家濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬四處桃園生態亮點，落實「海岸管理法」；鄭文燦表示，桃園閩南族群眾多，成立「閩南及民俗文化科」，將有利閩南語言、詩詞吟誦、傳統工藝活動及表演藝術的推廣保存，讓閩南文化成為桃園多元文化的一大亮點。