〈南部〉高鐵延伸屏東 站址規劃案招標

2018-02-02

〔記者侯承旭／屏東報導〕交通部高鐵局去年執行高鐵延伸屏東新路線可行性評估，期末報告一周內送交通部審查，高鐵局近日又啟動高鐵延伸屏東站址評估招標作業，屏東縣政府對於高鐵延伸深具信心。

土地取得容易 傾向設六塊厝

高鐵局去年委託顧問公司進行高鐵延伸屏東新路線評估，屏東站傾向設於台鐵六塊厝車站南側共站，或在六塊厝車站旁的台糖農場與台鐵新增通勤站共站，工程經費初估約五百億元。

顧問公司認為六塊厝設站的土地取得較容易，不涉及大規模拆遷，並建議未來高鐵屏東站可預留環島高鐵網的銜接機制，讓高鐵可繼續延伸。

現有台鐵屏東車站因已完成高架化，且月台尺寸不符高鐵需求，顧問公司評估無法與高鐵共站。

縣府補充資料 說明產業布局

不過，高鐵局認為延伸屏東雖工程技術可行，但財務收支與運量略嫌不足，屏東縣政府已補充資料，說明屏東的產業布局。

上述可行性評估期末報告交通部尚未審查通過，高鐵局近日啟動「高鐵延伸屏東計畫站址規劃及配合工作技術服務案」招標案，總金額七百八十八萬元，該標案包括車站之地質及管線調查、車站規劃等，預計今年底完成。該標案是行政院前瞻基礎建設之一。

日前有媒體報導高鐵延伸屏東耗資五百億元只節省三十分鐘，交通部恐打回票。

屏東縣政府發言人黃建嘉強調，目前沒有聽聞交通部對於高鐵延伸屏東有任何打回票的想法，基於交通平權與台灣區域均衡發展，高鐵延伸屏東甚至東部有其必要性，縣府仍會持續配合中央讓計畫早日實現。