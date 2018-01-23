〈北部〉花蓮去年遊客人次破千萬 超越前年

2018-01-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕中國觀光團客受到政治因素而減少，去年花蓮許多觀光業者哀鴻遍野，縣長傅崐萁也批「都是蔡政府讓花蓮觀光陷入寒冬」。然而，依花蓮縣府觀光處昨公布的資料，花蓮去年遊客人次統計仍比前年成長，甚至達到一千多萬的旅遊人次。對此，觀光處代理處長彭偉族說，單日遊人數增多才衝高旅遊人次，但旅客沒有留宿花蓮，對地方消費貢獻度不高，未來將加強旅展行銷。

花蓮縣政府觀光處統計，一○六年度花蓮縣內十二大觀光遊憩區遊客人次合計達一○二七萬人次，比前年九五五萬人次成長，但仍比一○四年度一○八八萬人次稍微減少。

遊客最多仍是太魯閣國家公園，一○六年四六五萬人次，比一○五年四五二萬人次成長約二點八％，其次是七星潭一三五萬人次，而去年新增景點豐濱鄉親不知子海上古道，開放四個月也有近十七萬人次造訪。

彭偉族說，去年度遊客統計數字雖然衝高，但實際調查發現，韓國旅客到花蓮只到太魯閣、七星潭「一日遊」，未於花蓮留宿，旅館民宿並無受惠。未來花縣將參加國外旅展加強行銷，希望增加國際觀光客留宿花蓮的天數，而交通部、台鐵局也與花蓮業者合作推出「車＋酒」觀光列車，一次解決車票難買、增加旅館住房率。

曾任高雄市政府觀光局長，政院東服中心執行長許傳盛認為，台灣觀光業者應掌握時代趨勢多多創新、拓展客源，並與周邊產業連結合作。他舉例，會議展覽產業附加價值高，政府應鼓勵慈濟醫院、東華大學等單位舉行國際型研討會，順便留宿在花蓮觀光。

許傳盛說，東服中心與交通部觀光局辦理「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」，整合包括包機補貼、創意遊程、行銷等資源，他認為花蓮作為觀光大縣，應做好品質、找出「不可替代的在地化特色」才是真正的優勢。