〈北部〉航空城演唱會飆商機 願景館爭設流行音樂劇場

2018-01-22

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市積極爭取國家級的「原住民族博物館」未果，市府決定改在鄰近機場捷運A17領航站、面積約四．三公頃的航空城願景館公園，規劃國家級的「原住民族文創中心」與「桃園流行音樂劇場」，已分別向原民會、文化部提案，以卅五億元經費規模為目標爭取中央支持。

擬與原民文創中心二合一建置

市長鄭文燦指出，市府規劃將「原住民族文創中心」、「桃園流行音樂劇場」二合一建置，等確定開工時，再將航空城公司搬遷至他處；目前原民文創中心在經費、規模及營運方向已初步獲得原住民族委員會支持，市府文化局也已向文化部提案，爭取設置「桃園流行音樂劇場」。

室內外展演空間可容納上萬人

鄭文燦說，桃園流行音樂劇場規劃有能容納二千五百人的室內演唱會空間，及可容納一萬二千人的戶外演唱會空間；原民文創中心將舉行各項原民文創展覽，機捷A17站也會配合打造為原住民族主題意象的車站。

文化局長邱莊秀美說，台灣是帶動華語流行音樂的一大指標，一月中剛向文化部提案，除了在「桃園流行音樂劇場」設置演唱會場地，也規劃展覽、數位影音典藏等，記錄台灣流行音樂的發展過程，像是桃園在地的音樂人鄧雨賢、鳳飛飛等人，現代的周杰倫、蔡依林等，估計最高能向中央爭取三十億元經費。

她說，A17站鄰近桃園高鐵、桃園國際機場，交通便利也能帶動集客力，無論是室內演唱會、戶外演唱會或各項表演藝術都很適合，去年在青埔地區舉辦Coldplay、五月天演唱會都佳評如潮，在此舉辦演唱會極具優勢。

市府原住民族行政局局長林日龍說，去年九月國家級原住民族博物館確定落腳高雄後，原民局就著手規劃在原預定地建置國家級的「原住民族文創中心」，待爭取到第一期經費做前期規劃，並經專家學者審議後，最高可向中央爭取五億元經費，將與文化局互相搭配，打造具多元文化的多功能場館。