〈北部〉航空城演唱會飆商機 願景館爭設流行音樂劇場

2018-01-22

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市積極爭取國家級的「原住民族博物館」未果，市府決定改在鄰近機場捷運A17領航站、面積約四．三公頃的航空城願景館公園，規劃國家級的「原住民族文創中心」與「桃園流行音樂劇場」，已分別向原民會、文化部提案，以卅五億元經費規模為目標爭取中央支持。

擬與原民文創中心二合一建置

市長鄭文燦指出，市府規劃將「原住民族文創中心」、「桃園流行音樂劇場」二合一建置，等確定開工時，再將航空城公司搬遷至他處；目前原民文創中心在經費、規模及營運方向已初步獲得原住民族委員會支持，市府文化局也已向文化部提案，爭取設置「桃園流行音樂劇場」。

室內外展演空間可容納上萬人

鄭文燦說，桃園流行音樂劇場規劃有能容納二千五百人的室內演唱會空間，及可容納一萬二千人的戶外演唱會空間；原民文創中心將舉行各項原民文創展覽，機捷A17站也會配合打造為原住民族主題意象的車站。

文化局長邱莊秀美說，台灣是帶動華語流行音樂的一大指標，一月中剛向文化部提案，除了在「桃園流行音樂劇場」設置演唱會場地，也規劃展覽、數位影音典藏等，記錄台灣流行音樂的發展過程，像是桃園在地的音樂人鄧雨賢、鳳飛飛等人，現代的周杰倫、蔡依林等，估計最高能向中央爭取三十億元經費。

她說，A17站鄰近桃園高鐵、桃園國際機場，交通便利也能帶動集客力，無論是室內演唱會、戶外演唱會或各項表演藝術都很適合，去年在青埔地區舉辦Coldplay、五月天演唱會都佳評如潮，在此舉辦演唱會極具優勢。

市府原住民族行政局局長林日龍說，去年九月國家級原住民族博物館確定落腳高雄後，原民局就著手規劃在原預定地建置國家級的「原住民族文創中心」，待爭取到第一期經費做前期規劃，並經專家學者審議後，最高可向中央爭取五億元經費，將與文化局互相搭配，打造具多元文化的多功能場館。

  • 市府規劃在航空城願景館打造國家級原民文創中心與桃園流行音樂劇場。（記者陳昀攝）

    市府規劃在航空城願景館打造國家級原民文創中心與桃園流行音樂劇場。（記者陳昀攝）