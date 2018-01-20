〈北部〉買年禮兼做公益 助憨兒過好年

2018-01-20

〔記者李容萍／中壢報導〕迎接農曆新年到來，伊甸基金會桃園市庇護工場今年推出六款禮盒，昨舉辦春節「狗來旺，旺豐年」春節禮盒發表會，介紹和插花家椪妹所合作的柯基犬椪椪春節禮盒；真善美社會福利基金會也推出公益年節禮盒（見圖，記者李容萍攝），原本預計義賣三千盒，迄昨日賣出的數量不到四百盒，讓物資志工們好著急，呼籲大家買年節禮盒也做公益，伊甸電話：427-8229分機110，真善美愛心專線：456-1455分機227。

伊甸果醬禮盒 水果學員種的

伊甸基金會庇護事業處處長陳智宏表示，伊甸桃園市庇護工場已成立十三年，是為在地身心障礙者量身打造的工作場所，協助學習做糕點、麵包類產品，更陪伴適應職場及社會、學習自我情緒控管等基本能力，新推出的「果醬湯匙抹刀禮盒」，果醬是以伊甸自立學習工坊學員栽種的水果製作，抹刀湯匙的圖騰也是學員手工刻製，透過多元的產品讓學員學習更多新技能。

真善美三千盒只賣出四百盒

真善美社會福利基金會教保老師謝秀絹說，年節禮盒的包裝工作是要讓憨兒們願意動手、用腦，減緩身體退化的速度，同時給予適當的獎勵金回饋，憨兒公益年節禮盒內有茶瓜子、紅茶餅乾、高山烏龍茶包，好吃又應景，希望大家踴躍購買，協助憨兒們過個好年。