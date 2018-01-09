〈台北都會〉風水寶地？ 建成圓環18棵樹半年死13棵

2018-01-09

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北建成圓環前年拆除後，去年七月活化為廣場，成為大同區唯二的大型廣場公園。但啟用不到半年，廣場內的樹木都相繼枯死，期間補植兩次、共十三棵樹木，公園處解釋，樹木死亡是因移植時天氣較熱所致。議員黃向羣表示，地方里長前幾個月就有發現樹木都沒有發芽，更笑說之前不是說建成圓環是「風水寶地」，怎麼樹木會枯死。議員顏若芳更說，這些樹木總共補植了兩批，如果公園處判斷天氣不適合移植，就應該提出專業評估。

公園處表示，建成圓環廣場共有十八棵樹木，樹種包括櫸木、樟樹；去年十月五日補植八棵，今年一月七日補植五棵樹木。

公園處總工程司藍舒凢解釋，公園處研判是因為去年七月種植時天氣較炎熱，並不是最適合大型樹木移植、修復的最好時間，「就如年輕人受傷比較快好，老年人恢復比較慢」，因此當初有要求用生存率較高的「全樹型移植」，但還是死亡。她提到，因為第三批的樹木是冬天補植，相信一定會生長得更好。

公園處︰移植時天氣較熱所致

藍舒凢補充，建成圓環廣場是去年十月十二日才驗收，因此十月五日所補植樹木是驗收前就死亡，廠商本來該補回來；建成圓環廣場樹木也有一年的保固期，期間如果有樹木死亡，都是由廠商自費補植，市府無須出錢。

顏若芳表示，廣場開幕時間是世大運前的夏天，為了避免市長剪綵時一片空空，所以就一定要去種植樹木，但因為種植氣候不對，樹木也相繼死亡，認為雖然這些樹木都是先由廠商出資補植，但也不能錢不是政府出就一直種死樹木，希望公園處可以與廠商討論樹種及種植時間，避免再發生樹木死亡情形。

建成圓環過去為圓環夜市，經過大火、歲月摧殘下荒廢。前市長馬英九於二○○二年將圓環拆除重建，變成建成圓環美食館，但因設計不佳而成為蚊子館。市長柯文哲二○一六年拆除圓環，並在去年七月開闢成建成圓環公園。