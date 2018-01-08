〈南部〉（台東）關山親水公園不收費 遊客回流

2018-01-08

實施一週 遊客較去年同期增近二成

〔記者王秀亭／台東報導〕為搶救觀光人潮衰退的頹勢，台東縣關山親水公園收了二十年的清潔費，從今年元旦起取消，免費入園措施實施一週，關山鎮公所表示，與去年同期相較，遊客量成長將近二成，未來還會整修園區、設置露營區等，盼刺激遊客深度旅遊關山鎮的意願。

關山親水公園是全台第一條環鎮自行車道，曾創下一年三、四十萬人次的遊客量，隨著各地環鄉鎮自行車道的興起，加上園內設施沒有新意，昔日榮景不再，這幾年的旅遊人次不到十萬人次，關山鎮公所仍需支付每年五、六百萬元的維護、人事費用。

將持續爭取經費 設露營區、櫻花林

關山鎮農業觀光課長彭成豐表示，池上伯朗大道、鹿野高台大草原都不用收費，關山親水公園每人五十元的清潔費讓遊客卻步，因此取消收費措施，去年十二月初才定案，雖然知道這項新措施的民眾不多，仍讓元旦至今的入園人數成長將近兩成，元旦連續假期入園人數破千。

彭成豐說，免收清潔費是第一步，還將向中央爭取經費，待完成地目變更後，進一步設置露營區，被遊客諷像墳墓的賞鳥屋，亦會邀請藝術家與社區居民一起改造，另計畫移植櫻花樹，打造櫻花樹林，逐一改善園區內的環境，增加可看性。

彭成豐表示，除關山親水公園，環鎮自行車道也將延長，月眉舊鐵道變身的自行車道，可把月眉梯田景觀，橫跨鐵、公路的鐵道路廊美景盡攬眼底，預計農曆年節前完工。