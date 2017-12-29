〈南部〉併入台南 121歲新營郵局元旦劃句點

2017-12-29

出版《歷史印記—新營郵局誌》

〔記者楊金城／台南報導〕有一百廿一年歷史的新營郵局（原台南縣責任中心局），將在一○七年一月一日併入台南郵局後走入歷史，新營郵局昨出書《歷史印記—新營郵局誌》記錄日治至今的郵政史，為「新營郵局」劃下完美句點，也將「新營郵局」最美麗的身影烙印在每個人心中。

40多位員工改到台南郵局上班

為配合縣市升格及發揮大台南區域郵政組織統合效益，中華郵政決議於一○七年一月一日併入台南郵局，新營郵局下轄台南市溪北廿六個行政區的五十二個支局，新營郵局現有四十多位員工將改到台南郵局上班，新營郵局局長吳信陵將擔任台南郵局副局長。

新營郵局創設於明治廿九年（西元一八九六年）五月廿九日，前身是「新營郵便局」，走過一百廿一年的歲月，服務無數的鄉親，吳信陵說，新營郵局將走入歷史，有份使命感為新營郵局的歷史出書完整記載，讓記憶不因合併而消失。

《歷史印記—新營郵局誌》一書籌劃二年，由新營郵政工會總幹事莊昭盛主編，詳實記錄了新營郵局自日治時期迄今，新營郵局轄屬支局設立、歷任主管姓名、任期、開設的臨時郵局及珍貴信件、郵戳、活動剪影等，也有郵驛制度概述，全書有十一萬餘字、達三百頁之多，由意象書法家陳世憲老師封面題字，讓《歷史印記—新營郵局誌》更具在地化、更有溫度。

莊昭盛在讀高中時就愛上集郵，跑遍台南各郵支局蓋郵戳，沒想到後來進入郵局，並為新營郵局出書留下歷史紀錄，他說，這本書涵蓋地理、歷史及人文景觀，希望讓郵迷對「郵政」的古往今來能有更深一層的認識，很高興能為「新營郵局」留下許多珍貴資產。《歷史印記—新營郵局誌》出版一千本，提供郵迷購買年度集郵冊方式隨冊贈送。