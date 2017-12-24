〈中部〉大氣擴散差 環署預報空污惡化至耶誕節

2017-12-24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中揮別連日來的好空氣，空品測站亮橘燈恐至耶誕節！中南部昨天大氣擴散條件不佳，空氣品質指標（ＡＱＩ）橘色警戒至紅害等級，台中十六處空品監測站有半數亮紅燈，台中火力發電廠凌晨零時降載至下午五時、共兩千一百ＭＷ，環保局也提醒民眾做好自我防護。

中興大學環工系教授莊秉潔於臉書貼文指出，昨天空污受高壓迴流天氣型態影響，天氣乾燥晴朗，海風將海邊大型工廠空污往內陸吹送，境內污染物持續累積，中南部空品嚴重惡化，這是今年入冬後第三次高壓迴流型的高空污天氣型態，中火與高雄興達電廠均降載減排，幅度更大更久，能減少空污情形。

台中市空品測站從昨天凌晨就陸續亮紅燈（對所有族群不健康），其他為警戒橘（對敏感族群不健康），早上七時有半數為紅害，整天空品不佳，環保署也預報中部地區今、明兩日仍是橘色警戒。

中火室內煤倉工程 市府限期明年底完成

「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」要求中火明年底完成室內煤倉，不能露天堆置生煤，台電昨公告室內煤倉廿二日首次招標流標，預計下週再招標，明年一月底決標，順利的話，將於一一○年興建完成。對於年底完成恐跳票，台中市府表示，明年底未完成將依空污法開罰十至一百萬，並可連日裁處。

立委盧秀燕則說，斥資一百廿五億規劃的「台中發電廠一～十號機供煤系統改善工程」（室內煤倉），本來兩週前應該決標，竟因故延遲辦理，「明年底趕工完成的室內煤倉工程，不只跳票延期，連帶的空污改善計畫，也可能遙遙無期。」

市府則回應表示，盧擔任立委，從未關心室內煤倉問題，台電是國營事業，她有監督權限，流標卻怪市長，不知邏輯何在？盼盧應與市府一同監督台電。