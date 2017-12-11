〈北部〉專責海岸生態保護 桃園將設海岸管理處

2017-12-11

〔記者陳昀／桃園報導〕市府環保局委託國立中央大學編纂的「桃園海岸生態保護白皮書」，歷時二年已完成並於環保局網站公開；白皮書指出未來的政策方針，並提及市府將設置專責的「海岸事務管理處」。不過，長期關心藻礁的桃園在地聯盟對此並不領情，直指藻礁分布狀況引用舊資料，抨擊市府基本功沒做好，「白皮書寫一堆空話有什麼用」？

桃園海岸生態保護白皮書中提到，桃園的海岸權管單位目前涉及農委會林務局、經濟部水利署第二河川局、國有財產署及市府的都發、農業、水務、經發、環保等局處，為避免多頭馬車，將於農業局轄下設置專責的「海岸事務管理處」，將以更嚴格的法令來保護藻礁、石滬、國家級濕地等重要生態敏感區，並定期檢測地質、水質及海岸環境生態，以作為各項措施的參考。農業局表示，若爭取員額順利，「海岸事務管理處」明年上半年可望成立。

桃園在地聯盟批白皮書 遺漏藻礁等8公里海岸線

桃園在地聯盟理事長潘忠政指出，白皮書第九十九頁的「藻礁分布狀況」表格，引用的是二○一四年資料，且遺漏囊括大潭藻礁、白玉藻礁、樹林藻礁合計八公里多的海岸線。

他認為，白皮書的資料不夠準確、扎實，桃園在地聯盟長期關心地方環境與生態，市府卻從來不曾交流意見，不免讓人認為白皮書中的願景只是空話，光用嘴巴講，不確實保護棲地，要如何保護生態？

環保局：白皮書是政策方針 涵蓋其他環境面向

環保局坦言，「桃園海岸生態保護白皮書」發布同時並未重新進行藻礁生態調查，但白皮書發表的是政策方針，且除了藻礁外還涵蓋其他環境面向，才採用現有資料，未來若有新的調查結果，會因應調整政策。

「桃園市海岸生態保護白皮書」有海岸生態保護政策、環境背景、海岸生態、相關法規、永續發展課題與策略、永續發展方案、公民參與等七個章節，內容宣示要將自然海岸比例最大化，並發展住民參與機制。

環保局長沈志修表示，未來將建置環境教育生態觀光廊帶，要將環境資源、社區營造與環境教育結合起來，不僅要維持海岸環境，也可帶動生態觀光產業。