〈南部〉萌翻！嗨翻！大氣球遊行16日登場

2017-12-09

逾千人表演團隊參與 12日起交管

〔記者王榮祥／高雄報導〕「OPEN！大氣球遊行」十二月十六日將於高雄時代大道熱鬧登場，今年共有廿五顆大氣球，搭配超過卅組、逾千人來自全台的表演團隊參與遊行，為高雄系列跨年活動揭開序幕。

高雄市政府昨公布大氣球遊行周邊道路交通管制情形，由於有前置作業，管制路段將自十二日起分階段實施，屆時也會由警方視情況作彈性管制。

時代大道大氣球遊行今年邁入第十年，已成為高雄跨年系列指標活動之一，每年均吸引大批親子參與。主辦單位說明，今年登場的有OPEN小將、Please美眉、小竹輪、小肉粽、雪鈴兔波波、蛋黃哥、海綿寶寶、拉拉熊、史努比、小桃、條碼貓等廿五顆大氣球，其中小浣熊、馬來貘、爽爽貓、奧樂雞是頭一回參加遊行。

表演團體則有高雄捷運、高雄女中樂儀隊、樹德家商樂儀旗隊、立志中學軍儀隊、三信家商樂儀隊、大同團隊、泰武國中森巴鼓隊、夢想嘉年華花車等，及多組報名演出隊伍。

白天25顆大氣球遊行 晚上有演唱會

白天的大遊行過後，時代大道晚上策劃星光魔幻演唱會，陣容包括曾沛慈、旺福、宇宙人、Boxing樂團等，要讓民眾從白天嗨到晚上。

市府昨公告活動期間交通管制情況，主要在時代大道與中華五路、中山三路南下慢車道、成功二路北上車道、舊凱旋四路等部分路段，從十二日下午至十七日廿四時，分階段實施管制。

十七日因時代大道舉辦路跑，路跑路線與舊凱旋路於十七日凌晨零時起管制；詳情可上網https://goo.gl/iVNr8P查詢，市府也鼓勵民眾多搭大眾運輸工具參與。