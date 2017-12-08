〈北部〉東門停車場公辦都更 朝住商大樓規劃

2017-12-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕繼中壢區「中興巷公辦都更案」成功後，市府配合鐵路地下化，又規劃在桃園火車站前「東門停車場」、「復興路市有地」進行公辦都更，市長鄭文燦昨天前往兩基地視察，其中「東門停車場」將規劃具公共服務機能優質住商大樓，至於「復興路市有地」則是打造成「朝陽文創中心」，希望帶動站前商圈發展。

鄭文燦等一行人先前往「東門停車場」基地視察，基地位於桃園區成功路二段，面積一○四三坪；鄭文燦說，未來該基地將興建兩棟大樓，其中一棟將規劃為社會住宅，並保留親子館、公托中心空間，引進非營利組織（ＮＰＯ）中心、社團辦公室等公益性設施，開發商則分回一棟 ，未來也將開挖地下三層樓，提供超過兩百個停車位，帶動站前商圈發展，讓土地更活化運用。

「東門停車場公辦都更案」於十一月十六日公開閱覽，期間還舉辦招商說明會，吸引廿五家廠商到場聆聽，未來得標廠商預估將投入廿二億元，都更案預計年底前上網公告，明年六月簽約，後續設計及核定都市更新事業計畫約需一年時間，營建時間約需要兩年。

復興路市有地都更 將整合土地

鄭文燦也到「復興路市有地」公辦都更案基地會勘，基地位於桃園區復興路、民生路口，面積七一八坪，未來將打造為「朝陽文創中心」，引進低樓層文創中心、青年旅社或青年驛站、集會所等公益性設施，提供年輕人舉辦活動的場所，目前私有土地比例約佔廿七．八三％，預估三年內完成土地整合，土地未整合前，先規劃臨時停車場使用，土地整合後，預計半年完成招商程序、規劃階段約需一年、施工則需二至三年，市府會加緊腳步完成。