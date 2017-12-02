〈台北都會〉首次民團監督議會 整體質詢率僅3成3

2017-12-02

〔記者何玉華／新北報導〕新北市首度出現民間團體評鑑監督市議員在會議期間的質詢、提案等表現！

質詢提案表現輸七成七的桃園

「新北市在地深蹲協會」統計六十二名新北市議員在今年第五次定期大會（四月二十日到六月二十八日）的問政質詢、提案等情形，評鑑結果昨天公布，議員整體質詢率平均僅卅三．一二％，比第九屆立法委員平均質詢率八十七．五六％相去甚遠，也遠低於同一時期的桃園市議會質詢率七十七％，顯示新北市議員的質詢率偏低。

「在地深蹲協會」理事長曾柏瑜指出，這項評鑑是依據市議會公布的第二屆第五次定期會會議日程，各議員在會期中共有三次分組質詢、九次一至六審聯合質詢、一次總質詢，每人共有十三次質詢機會，質詢率計算採公民監督國會聯盟的模式，以「質詢次數／總質詢機會」計算，如果在非本人所屬的審查會進行質詢，再加分計算。

評鑑報告指出，個人質詢率最高的前六名市議員依序為周勝考（一百％）、蘇有仁（八十五．七一％）、王淑慧（七十八．五七％）、黃林玲玲（七十八．五七％）、林銘仁（七十一．四三％）、楊春妹（七十一．四三％）；而在被質詢的市府局處中，除了市長、副市長之外，教育局是被質詢最多的單位。

196份提案 有108份未結案

在提案紀錄上，協會根據市議會網站的資料，統計共有一九六份提案，尚未結案的有一○八份，各局處平均結案率以財政局、地政局、勞工局、研考會百分之百結案最高，警察局、農業局、客家局、原民局的結案率都是○；但結案的部分也沒有列出後續的處理結果，協會建議應將後續作為公開上網周知。

多達31名議員提案數掛零

市議員的個別提案數最高僅十八案，考量議長、副議長議事中立不做提案，有多達卅一名議員的提案數○；曾柏瑜指出，提案數雖然不是評斷議員表現的唯一標準，但這是影響市政最直接的手段，竟有近半數議員放棄了。

曾柏瑜說，受限於市議會沒有轉播隨選系統，只能由培訓的志工、網友側錄或轉錄的畫面統計，監督評鑑很不容易，希望未來持續公布量化數據，促成地方政治的革新。