〈台北都會〉富邦接新莊棒球場 預算短列880萬租金

2017-12-01

體育處︰編時未招商 後續增列

〔記者何玉華／新北報導〕歷年來由新北市體育處自行管理的新莊棒球場，今年首度公開招標，朝商業經營發展，由富邦金取得經營權並在十月完成簽約，擁有從明年起的十年經營權，也將成為職棒富邦悍將的主場；新北市議會昨天審查體育處歲入預算，發現短列富邦土地租金八百八十萬元，體育處長洪玉玲解釋，預算編列時尚未完成招商，後續將增列。

新北市議會昨天審查明年度新北市政府總預算案，討論體育處歲入財產孳息時，市議員李坤城指出，新莊棒球場已在今年十月簽約委外經營，權利金收入至少八百八十萬元，卻未編入預算，他動議增列；不過，因為多名議員對其他運動場舍租金、收費有意見，主席裁示延後討論。

新莊棒球場是北部重要球場之一，也是新北市唯一的國際級棒球場，有別於其他縣市棒球場地多由職業球團經營，新莊球場都是新北市體育處自行管理，但在商業發展考量下，體育處今年首度對外公開招標，吸引富邦金、中信金、崇越科技三家競標，最後由富邦金勝出，搶下十年經營權。

洪玉玲表示，與富邦金簽訂的十年營運契約，土地租金每年八百八十萬元，並訂有超額利潤；初期富邦將投入資金增建大螢幕、室內投打練習區、一、三壘看台座位更新、球員休息室改善等；此外，每年提供市府四十五天使用棒球場內空間場地及設施，並辦理十場次免費棒球推廣活動。