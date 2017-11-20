〈台北都會〉柯擬推防火巷專法 雜物停車逕行清理

2017-11-20

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲日前主持會議拍板制定「台北市建築物防火巷防火間隔管理自治條例草案」，將送市議會審查，若排進今年底議程並審議通過，最快明年防火巷、防火間隔內自行車、三輪車、路障及雜物，市府可視為廢棄物清運，汽機車則移至他處，甚至可法拍，相關財物所有權人將吃上兩萬元至十萬元罰單。

根據草案，台灣目前沒有防火巷專法，相關規範只有「公寓大廈管理條例」第十六條，適用對象僅為建物住戶，對於非住戶的違規行為無法可罰。

新草案規範，防火巷及防火間隔禁止堆放雜物、停放車輛、設置柵欄、門扇、廣告物、路障、停車位或做營業使用的物品；禁止停放車輛的定義，包括︰汽機車、自行車或三輪以上慢車、動力機械、拖車、拖架；如有民眾檢舉或都發局查獲違規，可處兩萬至十萬元罰鍰，逾期未改善可連續開罰。

汽機車主除被開罰，都發局也可逕將汽機車移至他處保管，並收取相關費用，若五日內車輛無人認領，則通知車主十五日內領回，逾期未領回或無法確認車主，會再公告三個月，得公告拍賣；但如果是贓車，則直接移送台北市警局處理。

對於自行車、三輪以上慢車及其他種類雜物等，在無法確認違規人身分下，都發局人員也可張貼公文，若七日內未清理，可破壞現場鎖具，並移至指定場所保管，若一個月內無人認領，則視為廢棄物並由環保局清運。

此外，都發局可於防火巷及防火間隔設置告示牌或標線，建築物或土地所有權人若規避或妨礙，都發局也可處以一千元至五千元罰鍰，並可按次處罰。