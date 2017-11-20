〈北部〉返鄉種茶首參賽 青農「銀」得漂亮

2017-11-20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉的鹿場鹿山一帶，海拔高度約一千兩百公尺，加上日夜溫差大，山區裡經常雲霧繚繞，水氣十足，擁有種茶的良好條件。有國立大學畢業的南庄青年返鄉跟家人一同耕作高山茶園，並首次參加苗栗市農會舉辦的紅茶評鑑，初試啼聲就拿下銀牌，也讓人看到南庄鄉茶業的潛力。

謝念霆大學畢業 回南庄種高山茶

二十三歲的謝念霆畢業於國立台灣師範大學歷史系，完成學業後受到父親鼓勵，回山上跟著爸爸、叔叔一同種高山茶。雖然農地只有約兩公頃，但因氣候合宜，使得出產的茶葉葉片較厚。今年是南庄高山茶葉首次收成，茶農也找來在阿里山製茶師傅協助製茶，南庄茶葉的品質也讓老師傅讚不絕口。

初試啼聲獲獎 將打造自家品牌

謝念霆也表示，苗栗縣擁有優良的高山茶種植條件，但過去較罕為人知，這次獲獎也是一個新的契機，未來希望能成立產銷班，在行銷上也會更有力量。

謝念霆也說，返鄉種茶是給自己一點磨練，以平常心努力做好眼前的事，首次以自家紅茶參加評鑑就獲得銀質獎，自己也很意外，將來目標要打造成自家品牌「Dr.謝」。

擁有十八年製茶經驗的師傅莊國佑強調，要比出較茶的優劣根本還是在於茶葉原料；南庄鄉高山上經常雲霧繚繞，水氣充足，加上緯度較高，夏天的氣溫也較同海拔的山區低，通風又良好，擁有一切種出好茶的條件，非常看好南庄的高山茶業發展。

農會：盼推動茶葉成南庄新產業

南庄鄉農會總幹事陳乾安說，南庄山區擁有得天獨厚的種茶條件，但過去因製茶須投入較大成本，以致種茶技術沒落十餘年，現在藉此機會，也希望能推動茶葉形成南庄的新產業，為當地農民開創一個新的契機。