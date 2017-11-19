〈南部〉台南產銷履歷青皮椪柑 上國道行銷

2017-11-19

〔記者楊金城／東山報導〕「我種的、我負責」，台南青皮椪柑正值產季，農民用心栽種，有產銷履歷集團認證的青皮椪柑，消費者吃得更安心。

農糧署南區分署輔導旭山合作農場轄下白河產銷班第十四班（南寮）申請青皮椪柑通過產銷履歷集團驗證，昨天起在福高東山服務區行銷販售，包括農委會副主委李退之、農糧署南區分署長姚志旺、台南市農業局長許漢卿、旭山農場場長黃良興到場站台，行銷產銷履歷認證的椪柑。

台南青皮椪柑種植面積九百一十公頃，佔全國十六％，產地以東山、白河為主，農糧署南區分署目前輔導台南三個椪柑產銷班通過產銷履歷集團驗證，分別是東山產銷班第六十六班、白河產銷班第十三班、第十四班。

要說服果農接受產銷履歷不容易，其中白河產銷班第十三班有十位班員參加，共同購買防治病蟲害資材，節省開支並管控用藥種類，落實安全用藥，驗證椪柑面積有三十公頃。

姚志旺拍胸脯保證說，產銷履歷認證代表果農「我種的、我負責」，消費者買到產銷履歷認證的青皮椪柑，可追溯到那位果農種植生產符合安全用藥規範的椪柑，吃得安心、放心。

李退之說，他小時候就愛吃青皮椪柑，酸酸甜甜又營養，推動產銷履歷認證不只提升消費者對農產的信心，並提高農產價格。

有產銷履歷認證的青皮椪柑，目前產地價一台斤四十元，高於一般椪柑行情；許漢卿說，椪柑、青皮椪柑都是同一品種，青皮椪柑在溫度低於二十度時，果皮開始轉黃，消費者現在吃台南青皮椪柑正是好時機。