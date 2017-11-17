〈南部〉愛河「水噹噹」 景觀改造爭取前瞻經費

2017-11-17

沿岸5.5公里 總經費2.3億

〔記者葛祐豪／高雄報導〕市府最近針對啟用十一年的愛河之心進行整修，並提出愛河沿岸五．五公里的整體景觀再造計畫，爭取前瞻經費補助，總經費二億三千萬元，中央已先核定六千萬元。

位於博愛、同盟路口的愛河之心，結合觀光、生態、滯洪等功能，民國九十六年啟用後，成為高雄著名景點，但木棧道因長年使用而翹起，多處燈具、植栽也出現毀損情況。

工務局養工處近期加以整修，將東、西湖兩座老舊木棧道橋，全面更換為塑木鋪面，以提高耐久性，後續也將針對人行道、跨愛河景觀橋等進行改善。

從愛河之心到高雄橋

市長陳菊日前驅車跑公務行程，經過愛河之心時，被長滿紅花的美麗異木棉（又稱美人樹）吸引，當場下車欣賞美景，並指示工務局強化愛河沿岸的景觀改造。

養工處在愛河之心種植了數十棵美麗異木棉，花期在每年十月至十二月，目前正值盛開季節，花朵艷麗。

中央已先核定6千萬

養工處表示，今年已針對前瞻建設的全國水環境改善計畫項目，提出愛河沿岸五．五公里的整體景觀再造計畫，範圍從博愛路的愛河之心，到五福路上的高雄橋，涵蓋愛河的中下游，總經費二．三億元，目前中央已先核定六千萬元。

養工處說，這項計畫是把愛河沿線的景觀如中都濕地、二二八公園都納入改造，另包含沿線的自行車道鋪面改善、植栽色彩等，希望能塑造愛河河岸景觀魅力，打造愛河藍色水路沿岸新氣象。