〈台北都會〉淡江大橋主橋段6度流標 公路總局想對策

〔記者葉冠妤／新北報導〕規劃中的淡江大橋，跨越淡水河、全長十二．八公里，將銜接八里、淡水兩區，期待紓解關渡大橋及台二線的壅塞交通，但主橋段工程昨天因為「零投標」而第六度流標，預計二○二二年完工的期程確定跳票！
表明不能任由業者坐地喊價
雖然主橋段工程預算已從九十四億元追加至一二五億元，工期也從六十個月展延至六十八個月，但廠商的投標意願仍然低落；交通部公路總局表示，會研擬對策，「但也不能任由業者坐地喊價。」
淡江大橋由英國建築師扎哈．哈迪德設計，最大特色是單塔不對稱的斜張橋造型，這項工程從一九九八年規劃至今已近廿年，每到選舉就成為話題，屢遭地方民眾譏為「選舉浮橋」，二○一四年好不容易有點眉目，第一標、第二標引道工程陸續動工，但最重要的第三標主橋段工程卻面臨「無人投標」而難產。
橋塔工程風險高 投標意願低
據了解，業者投標意願低落原因，主要是反映工資上揚、原物料上漲，預算金額偏低造成利潤有限，也認為工程難度太高，工期太短恐有違約賠償問題，其中一項是淡江大橋的Ａ字單臂橋塔，將近七十層樓高，工程必須克服颱風、東北季風等氣候因素，風險很高，也有廠商建議修改橋型部分結構。
不解預算追加、工期增加 仍流標
公路總局歷經五次流標後大幅放寬條件，今年九月一口氣追加卅一億元經費，工期也增加八個月，當時傳出有幾家廠商有投標意願，但昨投標結果卻是「零投標」。
對此，公路總局西部濱海公路中區工程處長陳松堂表示「百思不得其解」，他說，先前不斷跟國內廠商邀請、溝通，且已增加預算跟工期了，原本也有三、四家廠商表達競標意願，豈知最後關頭又臨陣縮手。
陳松堂說，會再邀集廠商討論，找出沒人投標的癥結點，在找出解套方法前，暫時不會再上網公告招標，橋梁結構因涉及風力等原理，不可能變更結構設計。