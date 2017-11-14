〈北部〉伯公不願搬新家 信徒蓋廟中廟

2017-11-14

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區芝芭里一、二鄰農田交界處，有座原稱「大伯公」的土地公廟，隨著青埔地區蓬勃發展，近三、四十年來，地方有意集資為大伯公蓋新廟，不過，屢次擲筊，大伯公都不願意搬新家，信眾們最後只好在土地公廟外搭建能遮風蔽雨的鐵皮屋頂，形成「廟中廟」的特殊樣貌，因為廟旁就是桃園花彩節中壢展區，成為公所推辦花彩節小旅行的景點之一，許多民眾趁著賞花，順道來此拜拜，都說「廟中廟」好特別。

芝芭里里長黃連應表示，所謂「田頭田尾土地公」，土地公廟幾乎隨處可見，芝芭里原有廿三座土地公廟，因高鐵青埔特區的重劃，有些土地公廟進行合併，目前為十七座土地公廟。位於東芝路一二三巷內、緊鄰桃園花彩節中壢展區的這座土地公廟，供奉全身以石頭打造的「大伯公」，已有百年歷史，是里內土地公廟中，年資最高的。

每年農曆土地公生日，「大伯公」也是里內香火最鼎盛、最熱鬧的土地公廟，不僅在地人，許多已搬到外地的民眾也都會返回拜拜，並參加辦桌呷福會、呷平安。

黃連應說，「大伯公」位處芝芭里東北角「九轉水」的地理位置，天然溝渠由南向北一路蜿蜒到大伯公左側，然後轉為向南結穴，地方相傳是「蛇穴」流經廟前，然後向北蜿蜒流去，先民在此祈求五穀豐收、六畜興旺，百餘年來香火鼎盛，可能就是地理位置極佳，也難怪「大伯公」不肯搬家。