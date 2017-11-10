〈北部〉欠費23萬占位3年 桃園「霸王車」被查扣

2017-11-10

〔記者鄭淑婷、陳昀／桃園報導〕欠繳停車費又長期占用停車格問題嚴重，市府交通局協同行政執行署桃園分署鎖定桃園市前四十名欠費大戶，昨天強制拖走欠費第一名廿三萬餘元及第八名欠費十二萬餘元的車子，這兩輛車長期霸占停車格、擋風玻璃塞滿繳費單，車身外觀如同報廢車輛，第一名的「霸王車」已占用車位長達三年，成為桃園市第一輛因積欠停車費被強制拖吊的車輛。

交局硬起來 鎖定前40名欠費戶

桃園市欠繳停車費最大戶，累計欠繳廿三萬三千多元，車主長期將車停放在龜山區湖邊路第十六號停車格，桃園分署昨天直接查封、拖走這輛「霸王車」。交通局停車管理工程科科長魏光譽表示，這輛黑色富豪（VOLVO）轎車從二○一三年起累積第一張欠繳停車單，之後陸續停在各處停車格均未繳費，到了二○一四年停放在湖邊路後就沒再移動過，該車登記在一家公司名下，但該公司早在二○○七年就撤除登記，車牌也早已註銷。

這輛黑色富豪轎車為一九九九年份，車輛外觀老舊且車內凌亂不堪，擋風玻璃塞滿停車單，桃園分署執行官昨貼上封條後，強制拖吊移置保管，桃園分署表示，會依程序通知車主處理欠費，如拒繳就執行拍賣，所得用以清償欠費，不足的部分則持續對車主進行追繳，車主若登記在公司名下，將找原公司負責人或是清算人。

欠費12萬第8名大戶 車也被拖

交通局、桃園分署另查出欠費第八名的大戶，長期將車輛停放在八德區大和路停車格內，從二○一三年起累積第一張欠繳停車單，至今累計欠繳十二萬餘元，同樣依法查扣、拖走。

因車輛四處移動有查扣上的困難，交通局過去對積欠停車費的車主，都僅移送行政執行署強制執行，查扣名下不動產或薪資，為提高欠繳案件清理效率，並剷除長期占用停車格的霸王車，交通局與桃園分署已成立「聯合稽查小組」取締。

交通局長劉慶豐表示，透過公有停車場停車即時資訊系統，可通報桃園分署欠費車輛的位置，即可前往強制扣車、拖吊，防止欠費的「霸王車」長期占用車位，且路邊收費員配置的ＰＤＡ也和系統連線，可讓欠費車主「無所遁形」。

劉慶豐指出，強制執行的優先對象為「欠繳大戶前四十名」、「追繳期五年將屆」、「累計欠費一萬元以上」者。