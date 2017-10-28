〈中部〉嘉縣長初選 民進黨否認有「會外賽」

2017-10-28

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉縣報導〕民進黨嘉義縣長提名初選白熱化，前農委會副主委翁章梁、副縣長吳芳銘、縣議長張明達、太保市長黃榮利等四人有意角逐，不過吳芳銘因未繳黨費，不具參選資格，申訴黨中央也被駁回，日前雖有「會外賽」爭取復活傳聞，昨也遭黨中央否認，吳形同出局，現階段呈現三足鼎立態勢。

翁章梁掛看板動作頻頻 吳芳銘出局

吳芳銘說，針對他的黨員資格及參與初選條件，日前向黨中央提出申訴，前天傍晚收到確定不符合初選資格的回函，此時再傳出「會外賽」，令人納悶。

翁章梁日前辭官後，競選動作頻頻，除行程滿檔，嘉縣公車站牌、公車車體都可以看到其廣告，縣內各主要道路路口也張掛大型競選看板，網路群組後援會一一建構，展現參選氣勢。翁也表示不曾聽聞「會外賽」一事，堅持「公平公正公開的初選」。

張明達辦座談 黃榮利強調太保經驗

張明達則深入十八鄉鎮市舉辦座談會，獲得不少有力人士支持，聲勢水漲船高。張強調，會在適當時機宣布投入選舉，爭取擴大為鄉親服務機會。

黃榮利表示，嘉縣面臨財政困窘、少子化、農村人力嚴重老化等問題，將以太保市的經驗打造嘉縣願景，三年前他上任太保市長時，公所負債四千萬元，目前債務歸零，另青農返鄉比例居全縣之冠，創造加值型農業。

縣長張花冠昨再就初選一事與黨中央摃上，她抨擊「會外賽」說法是開小門、走歪路。

民進黨中央黨部回應，嘉義縣長提名將以初選方式辦理，且須入黨連續滿兩年始得參加初選，報載縣長提名「會外賽」一事，並非中央黨部與選舉對策委員會所提出的方案，也從未納入討論或評估。