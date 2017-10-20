〈台北都會〉俞大維故居中央地方互槓 文化局長鍾永豐：收回決議

2017-10-20

鍾備詢前 仍強調提報國定古蹟

〔記者周彥妤、蔡亞樺、凌美雪／台北報導〕台北市文化局文資審議委員會前天審議「俞大維故居案」，決議提報為「國定古蹟」，但文化部指其違法，應先指定為「市定古蹟」才可行。文化局長鍾永豐昨下午赴市議會備詢前受訪表示，會盡快再召開文資會，根據當天決議，將該案提報為國定古蹟，函送文化部審議。不過，鍾永豐備詢時，卻向議員李慶鋒說，文化局將「收回決議」，並召開文資會重審俞大維故居的文資價值，賦予市定古蹟身分。

備詢時改口 先指定市定古蹟

文化部長鄭麗君昨於立法院表示，「文資法」第十七條明確規範，要成為國定古蹟，前提是要先成為直轄市定、縣市定古蹟，就俞大維故居案的處理，因違反文資法第十七條規定，前天審議會程序視同未完成，應依法再進行，對北市文資審議的結果，她深感遺憾。至於文化局長昨表示將重審，指定成市定古蹟，鄭表示，這是正面發展，並認為文化局應在審議會中善盡法令說明，「若對法律有疑義，應詢問文化部或函示文化部，因為我們是法律解釋機關。」鄭說，「應避免在會議中誤解法令，致使委員做出一些不符程序的決議，希望主管機關負起責任。接下來的審議會，呼籲委員秉持專業，就其文化歷史等價值進行專業評估。」

針對「溫州街台大教職員宿舍」（俞大維故居）案，文化局十八日召開文資審議委員會，文化局長鍾永豐會中表示，根據文化部十七日發函，已認定該案具古蹟價值，文化局尊重中央指導，建議由文化局主動提報為「國定古蹟」，送交文化部審查。隨後文資委員達成共識，文資會主席、北市副市長鄧家基決議送交文化部審查，若退回再由北市文資會另行審議。

鍾永豐昨下午赴北市議會備詢前受訪仍表示，該案牽涉國防部、教育部甚至總統府，處理層級遠遠超過地方，且文化保存與都市更新的衝突，在北市日益明顯，呼籲中央應和地方攜手合作，才能讓文資修復或古蹟再利用更完善。鍾也說，不管最終是指定為市定古蹟或國定古蹟，隨之而來的都更賠償，都是北市府必須處理，將與都發局合作商議對策。

議員李慶鋒質詢問到，若文化局認為俞大維故居具文資價值，本就可以審議賦予市定古蹟身分，卻反丟給文化部，令人質疑市府用意。鍾回應，這是雙方對文資法第十七條有不同見解，更說文化局將收回決議，並召開文資委員會重新審議俞大維故居的文資價值，賦予市定古蹟身分。

參審委員：中央地方請好好討論

對於鍾要收回決議重審，當天參與審議的委員郭瓊瑩表示，審議當天都有會議紀錄，局長當天也非主席，不清楚為何這樣說。郭說，現有文資保存的問題治絲益棼，包含法令解釋、實務執行配套等，盼望文化局、文化部雙方能好好討論，減少無謂的紛擾。委員詹添全則說，還沒看新聞，不清楚局長說法，但若真要收回當天決議，也同意局長的講法，文化部有錯在先，審議前向文化局發函，有干預之虞，導致淪為中央、地方的口舌之爭。