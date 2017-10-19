〈南部〉解決垃圾危機 城西三期掩埋場活化發包

2017-10-19

延長五至十年使用期限

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市城西第四期掩埋場開發案因位於台江國家公園內，有保育疑慮而停止開發，環保局提出替代方案—活化城西第三期現有掩埋場，面積約十一公頃。該活化工程歷經三次招標，前天終於順利以三億餘元發包出去，估計未來將可延長五至十年的使用期限，解決南市迫在眉睫的垃圾危機。

預定一一○年完工

環保局廢管科長邱瑞基表示，第三期掩埋場活化工程於十月十七日第三次開標，由茂新營造工程公司得標，預算金額三億一千五百多萬元，決標金額三億零一百五十五萬元。全部工程應於八百廿個工作天內完工，預定竣工日為一一○年三月二日。

環保局表示，城西三期掩埋場為南市現今唯一使用中的掩埋場，面積十．七公頃，自九十一年開始使用，因源頭減量與焚化垃圾減小容積，已較原使用年限多了至少五年，但目前幾乎已飽和，採堆積方式處理，推估明年達到飽和。

環保局指出，由於早期垃圾分類不徹底，不少可燃的垃圾及回收物均採掩埋處理，未來活化工程將清出的可燃垃圾送焚化廠焚化，可回收者則回收，這樣空出來空間預估可再增加約廿八萬立方米的容量，將可延長五至十年的使用期限。

環保局表示，三期活化工程面積共五公頃，將分二區，每區各二．五公頃，已要求得標廠商於十天內提送計畫書，一百天內架設好相關施作設施，明年初第一區二．五公頃即可開始清理，預計一○八年初完工使用。