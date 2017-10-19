〈北部〉新北垃圾入侵 交界區擬發專用袋

2017-10-19

給桃園市民 詳細作法待溝通

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕新北市實施垃圾費隨袋徵收後，包括八德、龜山、蘆竹區與新北市交界地區，常見新北市民將垃圾拿到桃園丟，造成垃圾量大增。市府環保局昨天在市議會工作報告時，市議員劉茂群對此要求環保局對新北市垃圾入侵採取對策；環保局長沈志修表示，不排除發放專用垃圾袋給交界區的桃園市居民，杜絕新北垃圾入侵，詳細作法仍須與相關里民溝通並與新北市環保局研議。

劉茂群質詢直指，與桃園交界的許多新北市民不斷將垃圾拿到桃園倒，讓原先單趟就可載完的垃圾，現在得要三到四部車才能消化，垃圾量也暴增二至三倍之多，讓鄰近新北的桃園市民怨聲四起；她更砲轟環保局問題已反映多時，卻遲未改善，要求拿出積極對策，並建議可在邊界提供桃園市民專用垃圾袋，才不會枉收新北市的垃圾。

沈志修回應說，會與新北市環保局溝通、研擬解決方案，倘若新北市無法以勸導、稽查等方式加以管制，將不排除採取強硬手段，但詳細對策須再與新北市協議。

沈志修坦言，因為無法在民眾倒垃圾時要求查驗身分證、確認倒垃圾者是新北市民或桃園市民，因此目前在制止與取締上確有難度；他說，議員提出的專用垃圾袋建議可納入考量，但若要在桃園邊界的幾個里發放專用垃圾袋，也會改變當地居民的倒垃圾習慣，仍需與里民溝通。

里長贊成 前提是不額外花錢

長期飽受新北市民跨區丟垃圾困擾的八德區大仁里長張國平與大明里長呂新添都認為，由市府發放專用垃圾袋，以此辨別兩地垃圾的作法很好，也願意支持，但前提是不能讓民眾額外花錢買垃圾袋，避免增添困擾與負擔。

沈志修表示，會與相關區域的里民進行座談，若市民願意配合，將可減少清潔人員的工作量，但前提仍須看新北市環保局有無具體對策。

他指出，桃園沒實行垃圾費隨袋徵收原因有三︰一是將大增數億元預算；二是政府推行塑膠袋減量政策，若採隨袋徵收，就無法將一般塑膠袋當成垃圾袋，反而還要另購專用垃圾袋，作法不環保；第三則是須考量城鄉差距及地域位置，若全面實行隨袋徵收，偏遠地區可能會發生將垃圾隨處丟置棄情形。他認為，垃圾減量並非隨袋徵收就能解決問題，需要多方考量、評估。