〈北部〉竹北垃圾堆1個月 4里集體抗議

2017-10-19

〔記者廖雪茹／竹北報導〕「臭死了！不要再堆垃圾了！」由於各縣市焚化廠的焚化爐歲修，新竹縣十三鄉鎮市垃圾九月下旬起即暫時堆置，竹北市尚義里等里居民不滿長期遭惡臭污染，蚊蠅肆虐，近百人昨天到通往竹北、新豐區域垃圾掩埋場的路口集體抗議，要求縣府嚴格實施限量管制、監控，設法去化垃圾，加強環境消毒。

縣府致歉 仍積極尋求去化

新竹縣環保局長黃士漢出面收下陳情書後，代表縣府致歉。他表示，垃圾處理是全國性議題，適逢新竹市等縣市焚化廠的焚化爐歲修，不得不暫置垃圾；但環保局仍不斷積極尋求與其他縣市合作，配合回運底渣，希望能慢慢去化垃圾量，也與廠商合作底渣再利用，請民眾見諒並協助配合。

根據環保局統計，自九月二十一日起至今，全縣新堆垃圾約三千公噸，新舊垃圾合計暫置約一萬一千四百公噸；其中竹北、新豐區域垃圾掩埋場近六千公噸、竹東約二千五百公噸。目前，本週僅苗栗縣竹南焚化廠提供六十公噸焚化量，台北市先前允諾協助焚化五千公噸，但須配合焚化時程。

竹北市尚義、大義、崇義、大眉等四里里長昨天與近百名里民表達不滿，多名縣議員、市民代表到場關心。

尚義里里長曾福拿出一張黏滿蒼蠅的黏蠅紙板，抱怨在家都要拿捕蚊拍驅趕蒼蠅，實在可憐！他痛批因為垃圾堆置，造成臭氣難聞，地下水質污染及病媒蚊蟲孳生，民眾居家生活品質惡劣，苦不堪言；里民要求強加環境消毒、提供免費健康檢查，竟遭指「一直要！需索無度」。

邱靖雅：要訂出明確清運時程

邱靖雅要求環保局訂出明確的垃圾清運時程，設法儘快清走垃圾，不要再讓里民失望！

環保局和竹北市公所表示，竹北、新豐區域垃圾掩埋場都只暫置兩地垃圾，並陸續去化中，垃圾及底渣都有限量管制；緊鄰的尚義里每星期消毒、殺蟲；至於全身健檢及醫療補助，政府已提供相關福利，縣府不另外補助；每年六百五十萬元回饋金，四里按比例分配不變。