〈中部〉河堤彩繪、光雕橋 打造水里亮點

2017-10-19

〔記者劉濱銓／南投報導〕水里鄉水里溪水岸自行車道近期完工，公所為美化沿途景觀，與第四河川局合作在堤防製作彩繪牆，並加入3D視覺效果，而主題有別於近年盛行的動漫人物，改採台灣黑熊、候鳥、蝴蝶等動物，增加在地連結，配合河堤旁整修完畢的水雲橋光雕設施，可望為地方增色，再造觀光亮點。

彩繪牆約200米 以生態為主

公所表示，彩繪牆長約二百公尺，內容主打在地生態與產業特色，如新興村的養鹿產業，以及永興村的蝴蝶、獨角仙生態，甚至因河堤緊鄰玉山國家公園管理處，彩繪牆的起點還以台灣黑熊為主題，呈現水里位在玉山腳下的地理意涵。

加入3D元素 畫面呈現立體感

而彩繪牆除呈現人文、生態等永續理念外，畫面也加入3D元素，讓畫面更有立體感，且各類主題也都與自然融合為一體，避免以區隔化的塊狀型態呈現，破壞大面積彩繪牆美感，讓遊客一邊騎單車、一邊欣賞3D彩繪，進而認識水里。

彩繪師則說，彩繪工作自本月展開，目前底稿已完成，現正進行彩繪噴塗，預計要到十二月初才能完成，但近來已能看見大致輪廓，以天空、森林、水等色彩元素組成，樹木則以留白的剪影方式呈現，創造虛實交錯的視覺感受，盼屆時3D效果勾勒完畢，能讓各界眼睛一亮。

公所也說，水里溪水岸自行車道未來除有彩繪牆美化加持外，現已完成整修的景觀橋梁水雲橋，橋上的光雕設施也已啟用，夜間往來水里就能看見亮麗的光雕展現橋梁輪廓，尤其橋面重新翻修後，夜間行走也更有保障，乘著晚風漫步欣賞水岸光雕，將會是水里夜間新興遊憩點。