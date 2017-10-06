〈中部〉魚骨型魚道 給魚兒安全回家路

2017-10-06

中興大學、水利署費時17年打造

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學與水利署費時十七年，攜手成功打造出「給魚兒安全回家的路」！

中興大學與水利署克服台灣河川普遍河短坡陡流急等先天限制，設計「魚骨型魚道」，具高效能的排砂效率，讓多樣化的小型魚蝦均能順利上溯，目前在包括嘉義八掌溪、宜蘭仁澤防砂壩、新竹頭前溪等地設置魚道，魚類上溯率提升，有效兼顧生態保育與防砂防災功能。

研究由中興大學水土保持系特聘教授陳樹群，與水利署水利規劃試驗所博士王順昌及中興大學助理研究員席克懷共同完成，因長時間研究台灣各類型本土性水中生物的上溯現象，研究今年八月獲國際專業期刊「生態工程」（Ecological Engineering）刊登。

有效兼顧生態保育與防砂防災功能

陳樹群表示，世界各國基於民生等用水及水力發電需要，多大量興建水庫以穩定水源，或有防砂壩等防災工程，這些工程多屬橫向結構體，阻斷魚類洄游及縮短水中生物的生存空間，世界各國多設法興建魚道跨越堰壩，以維護水域生態。

陳樹群指出，歐美國家雖有成功經驗，但歐美魚道多針對單一大型魚種如鮭魚等，且多設於含砂量極低的攔河堰，以隔柵減緩流速及增加水深，使魚類順利上溯，歐美經驗卻不適用在台灣。

主因台灣河川河短坡陡流急，豐枯流量變化大，導致土砂災害頻仍，設隔柵反易造成魚道內泥沙淤積，也不利台灣河川多樣的小型魚蝦類等上溯。

陳樹群研究團隊分析台灣特有種魚蝦類的生態行為，提出新型「魚骨型魚道」的設計觀念，魚道分魚骨區、休息區與水道區，魚骨區造型具順流特性，排列的角度具減緩流速功能，能強化排砂效果，一般排砂率可超過九十五％，即魚道內的泥沙不超過五％，魚道即使配置在防砂壩也能防止魚道淤積。

陳樹群指出，研究針對台灣特有種魚類在三小時內通過魚道的上溯率，包括游泳性魚類台灣石礗、白鰻等，可達五成以上上溯率；吸盤性魚類如明潭吻蝦虎、埔里中華爬岩鰍，可達三成；攀爬性水中生物如大和沼蝦等也多能順利上溯。陳樹群說，目前魚道已取得專利，但相關資訊免費開放，盼能在國內河道廣泛設置，為台灣河川生態盡心力。