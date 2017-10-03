〈台北都會〉基隆火車站南廣場興建功勞 市長議長互槓

2017-10-03

林右昌：爭取經費從無到有

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆火車站南站廣場昨啟用（見圖，基隆市政府提供），意外引爆府會兩巨頭爭論「誰的功勞」？市長林右昌表示，他上任後看到南站廣場現址荒蕪，向當時的交通部長葉匡時爭取經費，讓南站廣場從無到有；市議會議長宋瑋莉不以為然，她說，基隆火車站新建工程是歷任市長共同努力的成果，當政者歡慶收割，但也不要忘記、抹煞前人努力。

南站廣場昨啟用典禮，林右昌、宋瑋莉都出席，但兩人並無互動，對於林右昌致詞時表示爭取有功，宋瑋莉在場未反駁，事後發新聞稿「吐槽」。

林右昌表示，南站廣場的興建過程一波三折，他上任後主動、積極介入參與，讓基隆市政向前走，若只是「口上說說、紙上畫畫」，沒辦法推展基隆市政。

他說，與交通部次長范植谷的正式會議就有八次，非正式會議更難以計算，經過重新都市設計及細部規劃，他相信推動市政就是把握每個改變的機會，讓基隆水準提升。

宋瑋莉：歷任市長共同力推

宋瑋莉下午發布新聞稿，表示基隆火車站新建工程是歷任市長共同努力推動，逐步顯現的成果，她說，市政重大建設都是經歷眾人之力共同推動的，絕非個人之力所能「孵育」出來，當政者有所建樹自然可以表功，但「爭功」過頭卻不可取，不該抱持「獨攬功勞」的心態，抹煞眾人的付出與奉獻。

民進黨團：當初僅有示意圖

對於宋瑋莉的「吐槽」，林右昌不願回應，但民進黨市議會黨團召集人洪森永表示，南站廣場是林右昌上任後「幫前朝擦屁股」，當初南站廣場只有一張示意圖，沒規劃也沒經費，林右昌上任後找交通部、鐵路改建工程局要了一億多元，多次開會規劃才有今天的成果，議長指市長搶功，是議長自己不用功。