〈北部〉桃園社福預算激增 議員憂拖垮財政

2017-09-29

議員︰升格後社福成長率達291％

〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦上任後，新增許多社會福利，多項補助優於全國，儘管市民拍手叫好，但市議員魯明哲、舒翠玲等人昨天質詢指出，桃園升格後社福支出成長率達二九一％，是六都第一，質疑鄭文燦把納稅人的錢當「紅包」狂發討好選民，卻不考量財政，還吸引很多「幽靈人口」移入，增加財政負擔，排擠到真正需要的人。

市府︰統合縣府及公所預算

市府事後發新聞稿指出，議員用來比較成長率的數據是非法定福利支出，這是誤導、簡化，且忽略升格後，市府統合縣府、各鄉鎮市公所預算的事實，實際上升格前公所、縣府加起來的社福總預算是九十六．八億元，當時是六都最末，市府去年是一百四十．一億元，追到六都第三，且桃園市人均負債○．九四萬元，是六都最低、全國第四低，是「財政資優生」。

魯明哲指出，桃園市的社福預算，從二○一五年的卅二．七億元，增加到明年為四十三．八億元，成長卅四％；舒翠玲說，依社福預算及人口數估算，台南市每人可分配到五百一十元，桃園市卻高達三千元，相差六倍，鄭文燦不斷開支票討好選民，不顧可能「債留子孫」。

市議員梁為超、徐玉樹也說，移入桃園的人口不斷，許多來自社福預算大幅刪減的新竹縣，這些人會不會領完補助就遷出，是個大問號。

市府回應舒翠玲編造數字，今年桃市人均社福預算實為七○八六元、台南市為五三○三元，並指魯明哲的數據也錯，明年社福預算應為四十二．七億元，且是四年成長卅．五％。

市府︰明年至少有760億舉債空間

市府表示，桃園市升格後總人口成長十一萬五千人，是全國增加率最高、淨遷入人口數最多、粗出生率最高的「三冠王」，是少子化趨勢下極少數逆勢成長的地方，希望議員不要唱衰桃園；市府推動各項政策、編列預算都經過審慎評估，明年度至少還有七百六十億元的舉債空間，社福支出的增加屬可支應範圍。