〈中部〉興大全台最爛宿舍 大改造

2017-09-27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全台最爛宿舍進化！中興大學將男宿老骨董水泥床拆除、整修，改造男宿「禮齋」成高ＣＰ值的有仿榻榻米地板的日式和風房，洗刷「全台最爛宿舍」污名，校方計畫再花三年，全面更新男宿，讓學生住出生活品質。

中興大學男生宿舍共有五棟樓舍，均是民國六十五到六十九年間興建，屋齡約四十年，不僅年代久遠，尤其水泥床的上下鋪設計，每每讓學生直呼「驚嚇」，曾被評為「全台最爛宿舍」。

水泥床打掉改成和風房

校方去年起著手改建男宿，今年利用暑假，斥資三千四百萬元，將男宿「禮齋」九十一個房間大改造，打掉上下鋪的水泥床與一列的書桌，改採現代感十足的系統床櫃組，每名學生「自成一格」，雖是四人一室卻有私人空間，不會相互干擾。

床鋪設計採用系統床櫃附梯櫃、書桌、衣櫥、收納櫃等功能，讓學生有更多空間置放個人物品，連地板都貼上仿日式榻榻米的淺綠色地板，讓宿舍整個大變身成日式和風房。

至於共用浴室採用乾濕分離模式，廁所除符合無障礙設施設計規範外，建材及內部設計也具星級飯店水準。

校方指出，新裝修完的禮齋住宿費平均每月約二千元，與校外雅房至少三千元起跳的行情相較，ＣＰ值高，學生趨之若鶩，校方指出，禮齋三三八個床位，中籤率約六成。

興大校長薛富盛表示，興大男宿五棟，目前已改建兩棟，未來三年將以一年一棟的速度全面改造，讓學生住出品質。

抽中入住的黃姓學生說，房內的櫥櫃空間及書桌檯面加大且榻榻米風格的地板，讓大家席地而坐聊天，回到宿舍會有種很放鬆的感覺，ＣＰ值高，能抽到入住真的很幸運。