〈北部〉伯公潭水利景觀 明年初完工

2017-09-21

〔記者李容萍／平鎮報導〕市府水務局向營建署爭取補助的「伯公潭客家信仰圈水利景觀工程」昨天開工，將闢建五十公尺景觀橋、五百公尺景觀人行自行車道，左岸也結合八字圳古渠復舊開闢水岸公園，預計明年初完工。

市長鄭文燦主持開工典禮表示，伯公潭是老街溪段重要地標之一，為提升老街溪沿線水岸景觀及提供更優質的休憩服務環境，市府延續老街溪前期河川整治及景觀改造計畫，進行老街溪水岸空間與周邊公共設施，此工程經費三千四百一十八萬元，工程面積約一．三公頃，集中老街溪平鎮段，將進行水岸營造、自行車道、古圳復育、紅磚意象跨橋等四項工程。

其中，沿著老街溪進行兩岸綠地整治及護岸工程，長度約二八一公尺，作為市民親水綠帶的場域，未來辦理「神巡平鎮」活動時，可沿著老街溪發展為「水巡平鎮」；其次，沿岸設置景觀人行自行車道及進行古八字圳的復育工程，市府也將結合八字圳左岸闢建水岸公園。

另外，平鎮擁有三座糯米橋，其中一座為伯公潭橋（見上圖，記者李容萍攝），市府進行紅磚意象跨橋工程，結合紅磚意象及宋屋梅花象徵，規劃為雙橋設計，成為拍照打卡的新景點。

市府也將進行「平鎮鐵騎計畫」，在平鎮老街溪三崇橋到新富橋之間，左右兩側設置自行車專用道和行人步道，經費約五千萬元。