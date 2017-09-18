〈中部〉太平區公所遷建 教局允供地

2017-09-18

議員建議朝綜合大樓規劃

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平區公所辦公廳舍老舊龜裂有公安疑慮，空間也捉襟見肘，市議員何明杰、張玉嬿爭取遷建，現已露曙光，教育局允諾提供○．九公頃文中三用地，二議員昨天建議，既要辦理都市計畫變更，可朝綜合大樓規劃，要求市府加速辦理。

何明杰說，太平區公所辦公大樓於六十九年改建，當時員工不到五十人、居民六萬多人，是當時的市中心；現今人口十八萬、公所員工一百五十多人，卻仍使用同一廳舍，空間捉襟見肘。

張玉嬿表示，公所建物多處龜裂、漏水、動線不良，雖已補強結構，仍有公共安全疑慮，而且附近街道狹小，民眾洽公飽受塞車之苦，由公所轉向中平路的視線死角更是危險，交通事故經常發生，應該早日遷建至腹地較大的區域。

何明杰、張玉嬿指出，六都新建的區公所除整合行政單位方便民眾洽公外，也有規劃親子館、日照中心甚至綜合大樓，促進地方繁榮及因應政策需求，現在既要辦理都市計畫變更，未來太平區公所新建辦公大樓功能應更全面。

市府民政局副局長盧政遠表示，太平區人口持續成長，區公所太小又老舊，遷建確有必要，民政局在經費編列及行政程序全力配合；太平區長陳小菲則說，儘速擬辦規劃需求說明書與興建計畫書給市府，提升民眾洽公、生活便利性。