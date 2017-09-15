〈台北都會〉基隆自辦都更 聯宏社區大樓可望成首例

2017-09-15

8成居民同意 市府19日初審

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於基隆市仁愛區成功一路的聯宏社區大樓，是三十六年的老舊建築，地下室停車場樑柱鋼筋裸露、牆壁龜裂，曾被鑑定為「疑似危樓」，泰利颱風過境北台灣，短暫風雨竟造成大樓外牆的水泥塊剝落，社區管委會向市府提出自主都市更新案，已有八成的居民同意，達到成立都市更新會的七成三門檻，最高補助五百萬元，若通過將成為基隆市自辦都更的首例。

在地的光華里里長陳世豐指出，聯宏社區有八棟、二八九戶，地下室早期經營保齡球館和舞廳等行業，曾拆除部分樑柱，地下室如今鋼筋裸露、磁磚脫落、牆壁龜裂，居民憂心結構安全出問題，四年多前開始有都更聲音，但協調一直未有共識。

市府近年闢建基隆港西岸聯外道路，由於緊貼聯宏社區大樓，住戶更擔心居住安全，去年台南市維冠大樓倒塌，讓住戶人心惶惶，找土木技師鑑定為「疑似危樓」，有八成居民簽下意願書，期盼都更。

但都更案在一樓店鋪、五樓頂的加蓋部分，一直未達成共識，加上推動公辦都更，市府要拿回部分公共利益設施，四年多來一直原地踏步，市府都市發展處去年成立都市更新科，將聯宏社區納入優先推動。

都發處都市更新科科長蔡佳桓表示，聯宏社區是基隆市的示範性自辦都更案，約有八成住戶同意自主都更，將朝重建方式實施，現在已經通過成立更新會的門檻，向中央都市更新基金申請補助，依更新範圍、面積、土地與合法建築權屬、戶數、現況等評定補助額度，最高上限五百萬元，市府預計十九日初審，九月底前送到內政部營建署審查。