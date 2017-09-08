〈南部〉十大民宿頒獎延期 屏東縣府：一定會辦

2017-09-08

原定週一頒獎 卻通知取消

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府舉辦首屆全縣十大民宿徵選，最後名單出爐，原定本週一要頒獎，後來又延到週二，但最後週一卻通知要取消，部分得獎民宿打電話詢問，卻得到不頒獎回覆，感到失望，縣府觀光傳播處澄清，為讓獎牌及獎座完美，需要花更多時間製作，頒獎典禮才延期，一定會辦頒獎。

屏東縣政府為展現在地民宿特色並提升能見度，規劃「屏東十大民宿徵選活動」，推廣屏東優質民宿，七月廿八日開始首階段臉書網友投票（四十%）的網選，期間觀傳處出資請旅遊達人以「秘密客」身分住訪（六十%），規格勘比星級大飯站，項目以「貼心服務」、「CP值高」等更貼近民宿的角度作為評分內容。

最後共投出廿七萬餘票，投票人數達十四萬人，八月廿一日公布為恆春鎮：日安寶貝民宿、墾丁亞曼達會館民宿、有棵樹特色民宿、波拉波拉民宿；琉球鄉：小琉球極の宿、正好友民宿、星月旅店特色民宿；東港鎮：東津御苑；林邊鄉：發現號特色民宿；潮州鎮：沐雨鍾林靜心民宿。

業者批效率差 也有人正面看待

民宿業者指出，該票選過程曾遭質疑有「機器人」灌票情事，現在連頒獎典禮原也一延再延，若是因獎牌不夠完善緣故，效率也未免太差了；不過也有業者認為，這段期間中元普度比較忙，延期多點時間準備也好，仍對該行銷民宿活動持正面看法。

觀傳處：要把獎牌、獎座做完美

縣府觀傳處表示，希望首屆徵選的獎牌及獎座能盡善盡美，製作完成後一定會舉辦頒獎，不會採郵寄，未來若再舉辦，網路投票會用更加嚴謹的機制。