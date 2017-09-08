〈北部〉宜蘭五穀廟拆解 保存廟體重蓋

2017-09-08

轉型神農文化館 現址將蓋新廟

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕擁有兩百多年歷史的宜蘭市五穀廟，因白蟻蛀蝕嚴重、活動空間不足，廟方要拆除重建，一度招致反彈聲浪，經過協調，宜蘭縣文化局與廟方達成共識，決定新、舊廟並存，昨天啟動舊廟解體，拆解後移到廟旁重建，舊廟現址蓋新廟。

宜蘭市五穀廟建於清朝嘉慶年間，奉祀主管農作物與草藥的神農大帝，樑柱採用木材建造，由於年代久遠，遭白蟻啃蝕，有坍塌之虞，管理委員會基於安全考量決議拆除重建，引起文化界譁然，網路流傳「神農大帝拉警報」文章，表達反對立場。

不過，廟方態度強硬，認為舊廟非拆不可，幾經協商，文化局與廟方同意以新、舊廟並存解決爭端，先拆解舊廟，移至現址右側空間重蓋，完工後轉型神農文化館，展現神農信仰和文化。

五穀廟副主委尤贊輝說，蓋新廟給神農大帝住新家，新建工程需要一億元經費，工期三年，廟方現在募得兩、三千萬元，還有七、八千萬元缺口，亟需信眾捐款相助。

宜蘭市長江聰淵說，五穀廟是地方信仰中心，保佑眾多信眾，在文化局及各界努力下，做出新、舊廟共存的最好結局，如此一來，兼具歷史保存與文化傳承的意義。

文化局長李志勇說，拆除工法由專業建築師負責，拆解、記錄、保護及存放，每個細節都要小心翼翼，拆廟工程將在十月三十一日完成，預計一○八年底讓舊廟復原。