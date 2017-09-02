〈中部〉登玉山賞花 找找千元鈔上植物

2017-09-02

從北峰往主峰取景

〔記者謝介裕／南投報導〕新台幣千元紙鈔背面玉山主峰如何構圖？答案是從北峰往主峰取景拍攝而來的，裡面藏有七種隱藏版植物，上山賞花的山友拿著千元鈔票比對，會有「小知識、大發現」的驚喜﹗

法國菊盛開顯風情

秋天到了，玉山各群峰也開始換裝，尤以主峰路線最受注目，原先的毛地黃花季進入尾聲，主角換成開著小白花的法國菊，且從碎石坡一路來到八通關、玉山北峰，沿途法國菊綻放，與雲海、晚霞交織成如詩如畫的風情，不但美得讓山友驚呼連連，甚至不時可見保育類動物黃喉貂也穿梭其間。

異國戀傳說添浪漫

玉山法國菊的傳說有兩種版本，一是法國傳教士來到南投縣信義鄉東埔地區，愛上當地的布農族少女，傳教士要離開時，少女無法陪同，兩人在八通關草原互訴情衷，沿途還撒下法國菊的種籽，日後少女只能望著綻放小白花的法國菊，遙寄相思之情；另一種說法，則是傳教士行經八通關時，覺得草原、箭竹植被景觀過於單調，也才撒了法國菊種籽。

玉管處副處長林文和指出，姑且不論傳說真偽，法國菊的確是遠從歐洲被帶到台灣山區繁殖的外來植物，且已馴化、適應玉山高山環境，目前連在海拔三千八百多公尺的玉山北峰氣象站也能存活，置身其中的確別有一番風情﹗

攀登玉山北峰賞花後，遠眺主峰雄姿會感覺景色很眼熟，原來印在千元紙鈔上的主峰就是據此取景的。玉管處說，千元紙鈔背後，除了大家知道的黑長尾雉（帝雉）、玉山主峰以外，尚有梅花、菊花、玉山薊、七葉一枝花、射干、麥門冬、金線蓮等七種隱藏版植物，希望藉由多樣性的動植物生態，呼籲大家珍惜這得來不易的生態資源與保育成果。