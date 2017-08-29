〈中部〉台中區段徵收1戶1住宅單元 降配地門檻

2017-08-29

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府化解區段徵收爭議，全國首創一戶一住宅單元，並將抵價地比例提高至五成，有效化解地主反對聲浪，水湳智慧城、北屯捷運場站特區案滿意度超過九成七，市長林佳龍昨天說，土地正義由政府做起，把餅做大，兼顧地主與公眾權益。

地政局長張治祥在市政會議表示，市府正進行水湳智慧城、北屯捷運場站特區、太平新光地區、台糖湖濱生態園區等四大區段徵收案，推動抵價比例提高到五成、一戶一住宅單元安置計畫、導入ＩＣＴ資訊全公開、公會及銀行夥伴機制等多項創新。

她指出，水湳及北捷抽籤配地作業期間進行五次滿意度調查，地主滿意度高達九成七至九成九；九德區段徵收經不斷努力溝通，由七成反對翻轉成超過五成五地主支持；前竹區段徵收召開三場公聽會，超過七成地主支持開發。

持地140平方公尺以上就可配地

地政局區段徵收科長何憲棋表示，全國首創「一戶一住宅單元」，是針對區徵持分較少的小地主，將配地條件最小建築面積由五百平方公尺降到一百四十平方公尺，降低小地主參加抽籤分配抵價地的門檻，同時也讓小地主合併分配更容易達成。這樣的機制設計，讓大、小地主皆能順利配到一單元，避免抽籤順序造成的不公平，落實土地公平正義。

林佳龍說，市府以創新作法兼顧地主與社會大眾利益，把餅做大，讓土地產生更高的「價值」，而非只是「價格」，再藉由公園綠地、學校、社會住宅等公共建設，讓土地價值永續，讓下一代有更好的生存環境。

林市長又說，懸宕數十年未解決的大里「公一」用地，將首創公共設施跨區市地重劃，正式命名為「第十五期市地重劃案」，已獲內政部通過；捷運藍線將利用都市計畫跨區重劃，進行沿線場站開發，公設保留地二百多公頃將還地於民。

市府秘書長黃景茂強調，九德區段徵收案攸關社會住宅、大慶到新烏日站台鐵高架化等重大建設，具有很大的公益性，未來市府將持續爭取中央協助，也持續努力與土地所有權人溝通，爭取地主同意區段徵收，促進都市發展。