〈中部〉中彰投苗雲空氣品質監測 有改善趨勢

2017-08-26

PM2.5改善最明顯

〔記者陳建志／台中報導〕為瞭解台中火力發電廠對於中部五縣市（中彰投苗雲）空氣品質的影響，中部多個環保團體進行平行監測，針對今年上半年中部五縣市卅九處監測站的監測數據進行分析，昨天召開期中說明會，發現硫氧化物、氮氧化物、PM10（懸浮微粒）、PM2.5（細懸浮微粒）都有改善趨勢，其中PM2.5改善更明顯，並具體建議台中電廠由燃煤改為天然氣發電。

包括財團法人福爾摩莎新世紀環保基金會、台中市公害防治協會、彰化縣公害防治協會、台中市新環境促進協會、南投縣生態保護協會等中部環保團體，針對台中火力發電廠進行空氣品質平行監測工作，並由中興大學環工系教授莊秉潔率領研究團隊，針對今年上半年中部五縣市台電和環保署設立的卅九處監測站監測數據進行分析，昨天舉行期中說明會。

建議台中電廠改天然氣發電

研究團隊蔡徵霖博士表示，分析數據後發現，包括硫氧化物、氮氧化物、PM10（懸浮微粒）、PM2.5（細懸浮微粒）和過去同期相比都有減少趨勢，至於臭氧則有些微惡化，研判除受氣候影響，氮氧化物減少也可能是臭氧增加的原因，會持續追蹤分析釐清；此外，因天然氣發電的通霄電廠硫氧化物排放有明顯改善，因此建議台中電廠能早日改為天然氣發電。

蔡徵霖指出，大家關心的PM2.5監測數據，今年上半年和過去五年同期數據比對，除大肚、福興些微增加，其餘皆改善，其中草屯站大幅降低卅五％，清水也減少廿一％，顯示台中電廠的改善，以及台中和鄰近縣市政府在固定、移動污染源管制的措施發揮效果。

出席的市議員劉淑蘭表示，既然台中電廠十一、十二號機組將採天然氣發電，希望針對其他機組更換為天然氣發電也能訂出明確期程；龍井東海里長陳玉華和沙鹿里長黃湘賀則建議，類似的說明會應該到各區向民眾說明，讓民眾更清楚空氣品質狀況，陳玉華更建議，應該免費補助污染區域內五十歲以上的民眾定期做肺部檢查。