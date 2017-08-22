〈北部〉爭設復興三民休閒農業區 市府座談

2017-08-22

〔記者李容萍／復興報導〕全台現有七十四個休閒農業區，桃園市府規劃輔導發展十處休閒農業區為目標，面積五九一公頃的觀音區「蓮花園休閒農業區」去年獲農委會劃定公告後，讓復興區大三民地區爭取劃定約六百公頃的「復興三民休閒農業區」信心大增，市府副秘書長邱俊銘昨率團訪視復興三民休閒農業區籌備情形，肯定極具發展潛力。

預計明年提報

市府今年向農委會提報大溪月眉、龍潭大北坑、大園溪海、蘆竹大古山四個休閒農業區，農委會將於十一月公告劃定結果，市府預計明年再提報復興三民、楊梅富岡、蘆竹坑子溪三個休閒農業區。

復興三民休閒農業區位處北橫公路兩側，含括基國派、大窩、水流東、枕頭山、圓山等區域，緊鄰大溪區、新北市三峽區，是市區往復興山區的入口，早期是原住民和漢民接觸交易的區域，一九五○年代商業活動發達時，水流東地區還有「小北投」稱號，蝙蝠洞、基國派教堂也是著名景點，還有綠竹筍、花卉特色農產，經市府輔導已有多家業者規劃發展休閒農場和民宿餐廳。

邱俊銘昨與規劃團隊走訪沿線包括胖龍飲食店的特色鄉村料理、莊記豐達行的竹筍加工、大億香菇園農場、中興花卉和三民花園的花卉產業，也走訪基國派教堂與蝙蝠洞等，並與業者座談。

復興區長曾志湘、大三民休閒農業發展協會籌備會主任委員黃盛表示，休閒農業區如經農委會審查通過劃定，市府將盤點資源、整合資源及投入資源，建置相關的軟、硬體建設，例如停車場、農業體驗設施、衛生設施、休閒步道等硬體設施，並串連整合周邊景點推動小旅行套裝行程等，也會核准民宿業者提供農特產品零售及餐飲服務，區內居民、店家都樂觀其成。