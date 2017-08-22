〈北部〉爭設復興三民休閒農業區 市府座談

2017-08-22

〔記者李容萍／復興報導〕全台現有七十四個休閒農業區，桃園市府規劃輔導發展十處休閒農業區為目標，面積五九一公頃的觀音區「蓮花園休閒農業區」去年獲農委會劃定公告後，讓復興區大三民地區爭取劃定約六百公頃的「復興三民休閒農業區」信心大增，市府副秘書長邱俊銘昨率團訪視復興三民休閒農業區籌備情形，肯定極具發展潛力。

預計明年提報

市府今年向農委會提報大溪月眉、龍潭大北坑、大園溪海、蘆竹大古山四個休閒農業區，農委會將於十一月公告劃定結果，市府預計明年再提報復興三民、楊梅富岡、蘆竹坑子溪三個休閒農業區。

復興三民休閒農業區位處北橫公路兩側，含括基國派、大窩、水流東、枕頭山、圓山等區域，緊鄰大溪區、新北市三峽區，是市區往復興山區的入口，早期是原住民和漢民接觸交易的區域，一九五○年代商業活動發達時，水流東地區還有「小北投」稱號，蝙蝠洞、基國派教堂也是著名景點，還有綠竹筍、花卉特色農產，經市府輔導已有多家業者規劃發展休閒農場和民宿餐廳。

邱俊銘昨與規劃團隊走訪沿線包括胖龍飲食店的特色鄉村料理、莊記豐達行的竹筍加工、大億香菇園農場、中興花卉和三民花園的花卉產業，也走訪基國派教堂與蝙蝠洞等，並與業者座談。

復興區長曾志湘、大三民休閒農業發展協會籌備會主任委員黃盛表示，休閒農業區如經農委會審查通過劃定，市府將盤點資源、整合資源及投入資源，建置相關的軟、硬體建設，例如停車場、農業體驗設施、衛生設施、休閒步道等硬體設施，並串連整合周邊景點推動小旅行套裝行程等，也會核准民宿業者提供農特產品零售及餐飲服務，區內居民、店家都樂觀其成。

  • 市府副秘書長邱俊銘、大三民休閒農業發展協會籌備會主任委員黃盛等人走訪大億香菇園農場。（記者李容萍攝）

    市府副秘書長邱俊銘、大三民休閒農業發展協會籌備會主任委員黃盛等人走訪大億香菇園農場。（記者李容萍攝）