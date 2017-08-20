〈中部〉集集驛站新貌 9又3/4月台吸睛

2017-08-20

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣旅遊重鎮集集，過去市區觀光門面「集集驛站」因廠商遲未進駐，淪為蚊子館，今年驛站在縣府對外招租標脫，並經廠商全面翻修後，昨首度試營運，吸引不少遊客體驗，尤以仿造電影「哈利波特」劇情中九又四分之三月台布置，最為吸睛，商圈店家看見人潮逐漸轉移，也都看好市區觀光發展。

新的集集驛站挑高門面吸睛，並改用「老站長」名稱凸顯鐵道特色，館內陳設走復古風，有在地農特產與木藝展售，以及木工等手做DIY等，並有迷你郵便局，未來將展售郵票等郵政商品，遊客能在此寫信、寄信給親友。

此外，館內大廳還有電影「哈利波特」劇情中九又四分之三月台布置，昨參訪遊客都被逼真的電影布置吸引，紛紛在月台前借位打卡拍照，而二樓則是鋪設原汁原味的台鐵軌道，配合一旁隧道意象，讓人有如置身集集支線的氛圍，館方盼藉與鐵道相關的主題來點亮集集市區觀光，讓商圈重新聚集人潮，提升人氣、買氣。

商家說，有了新廠商的帶動，將能為集集觀光注入強心針，不僅提供遊客新的遊憩去處，更重要的是有廁所能使用，遊客到市區就不用擔心沒地方上廁所，也不必折回火車站「方便」了。

集集鎮長陳紀衡表示，驛站活化再出發，可望帶動商圈繁榮，尤其裡頭有DIY體驗，提供充足休閒空間，有助拉長遊客在集集停留的時間，發揮集客效果，期盼未來能扮演火車頭角色，與集集火車站發揮加成作用，讓市區觀光能有更好的發展。