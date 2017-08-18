〈南部〉荖濃溪重啟泛舟 200人闖關趣

2017-08-18

上月雙颱河道淤積 活動中斷

〔記者黃佳琳／高雄報導〕上月雙颱尼莎、海棠在高雄降下豪大雨，六龜荖濃溪泛舟受影響，河道堆積大量土石，泛舟活動被迫中斷，經清理河道後重新啟航，並邀請兩百位民眾率先下水體驗（見上圖，記者黃佳琳攝）清涼又刺激的泛舟活動。

觀光局長曾姿雯昨帶領遊客，下水體驗超刺激的泛舟闖關競賽，大夥兒需連闖「水水動人」、「一手獨拍」、「旗開得勝」、「天才泛友」、「無敵滑手」等冒險關卡，從過程中享受泛舟樂趣。

茂管處表示，五個關卡中，闖關者坐在泛舟艇內，安全帽上放置水杯，划向不同的景點拍照打卡，在顛險的航程中，闖關看河岸旁的大型字樣看板，猜出成語，接著各艇的奪旗手和划槳手互相ＰＫ，從積分選出優勝者，有別以往的泛舟，增添更多趣味性，業者也考慮將闖關活動提供給一般民眾體驗。

茂管處長簡慶發說，荖濃溪泛舟起自土壠灣休閒綠地，終點至十八羅漢山，路線全長十至十二公里，上下游高低落差高達六十五公尺；旅客可在泛舟路程中欣賞沿途山林景致、奇岩怪石，同時享受湍急溪流帶來乘風破浪、順水而下的刺激快感。

泛舟業者胡萬舟指出，上月雙颱侵台，泛舟遊程中斷，原本報名的遊客紛紛取消，造成不少損失，經官方和業者動員大型機具開挖河道清理荖濃溪，多次試航後，確認河道安全，先舉行泛舟趣味競賽暖身，預估今年十月前可吸引上萬人次旅遊。