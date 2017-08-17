〈南部〉配合中央 社會住宅申租條件放寬

2017-08-17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合中央「住宅法」，市府都發局修正「台南市社會住宅出租辦法」條文，放寬社會住宅申租條件，並且篩選評估釋出閒置公有房舍，預計年底完成規劃案，明年底逐步完成一百戶，另外，為鼓勵房東釋出空屋，都發局也著手推動「包租代管」機制，媒合房東與房屋仲介合作平台，希望多元化型態，以符合無殼蝸牛或弱勢族群居住需求。

都發局說，「台南市社會住宅出租辦法」條文修正重點，主要是配合中央政策放寬「社會住宅」申租資格，以往申請門檻需要多重評估家庭成員，修正後簡化成員條件，不一定需要扶養父母或身心障礙者才能申請，另外，未設籍南市但在本地工作或就學，經濟弱勢也能申請。

明年底目標完成一百戶

都發局表示，南市公辦「社會住宅」來源將採取兩種模式，一種是透過都更案取得公益性回饋，未來精忠二村、平實營區、二空新村列入評估目標，另外就區位地點、修繕經費、格局空間因素，釋出閒置公有房舍作社會住宅，預計今年底完成規劃案，再依經費籌措進度展開整修，盼明年底目標完成一百戶。

此外，蔡政府力推八年廿萬戶社會住宅，其中「包租代管」八萬戶，鼓勵民間釋出閒置空屋，第一年六都目標一萬戶，南市「配額業績」一千兩百戶，「包租」與「代管」各六百戶。

都發局表示，已著手研擬合作機制，作為房東與房仲業媒合平台，相關辦法可望今年九月出爐，而房東出租可享有房屋稅與地價稅減收稅負。