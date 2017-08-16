〈南部〉路旁百棵芒果樹遭灌毒 台27線拓寬仍在喬

2017-08-16

護樹團體希望原地保留

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年三月底，省道台廿七線六龜區芒果綠色隧道的百餘棵芒果樹遭人灌毒，經搶救後，仍有部分芒果樹枯黃死去；芒果樹為何被下毒？起因是延宕多年的台廿七線拓寬工程一直無法推展，護樹團體希望能原地保留芒果樹形成的特色廊道，地方則認為芒果樹「奪財害命」要求移植，雙方角力不斷，公路總局昨再次召開拓寬說明會，但仍無法下定論。

六龜區公所指出，台廿七線是全國最「窄」的省道，中興至大津段路寬僅四至六公尺，會車都有困難，地方訴求多年要求拓寬，也獲得公路總局正面回應，原本計畫從馬路中線平均拓寬路面至雙向四個車道，但因沿路約有三百多棵的芒果樹將被移除，引發部分地方人士和護樹團體不捨，爭相替芒果樹請命。

公路總局今年一月、三月在地方舉辦公聽會後，決定編列三百萬元經費委請六龜區公所把這些樹齡不到五十年、未列入老樹保育範圍的芒果樹移植至他處，但護樹團體仍爭取原地保留，不要砍（移）樹，沒想到會後幾天，一百多棵芒果樹就遭人鑽洞、疑似灌注除草劑下毒，警方獲報後展開調查，但迄今仍查無凶手是誰。

地方稱芒果樹「奪財害命」

昨天上午，公路總局在六龜區公所再次召開台廿七線中興至大津段（13K+250至19K+959）拓寬說明會時，六龜區中興里長王茗洋、興龍里長張榮華及多位鄉親在會中，再度重申移植芒果樹的訴求，王茗洋還說，這些芒果樹不但沒有價值，每到產季時，成熟掉落路面的芒果，不但吸引蒼蠅沾食，更造成馬路濕滑，多年來至少已害十多人摔車喪命。

公路總局里嶺工務段主任陳永銘指出，除林務局六龜工作站至扇平山莊、約一．五公里的「芒果樹路段」外，其餘計畫拓寬的路段正如期進行中，至於芒果樹是要原地保留還是要移植他處，目前還在考量中，尚未有具體規劃。