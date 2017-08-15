〈中部〉鹿港溪改造 藍帶划船重現飛帆

鹿港溪再現 預計後年完成
〔記者劉曉欣／彰化報導〕列入前瞻基礎計畫的「鹿港溪再現計畫」，預計後年將可以在鹿港溪划船，將重現清代前期「鹿港飛帆」景象！
彰化縣政府水資處與水利署第四河川局昨天會勘鹿港溪，由顧問公司提出「鹿港溪再現計畫」期中報告，預計八月底提出期末報告，年底前完成規劃設計與發包，後年底完成。其中，鹿港福興地區污水下水道系統建設則分區分期進行，預計到民國一二三年完成，全數總經費為三十五億元，其中二十六億元都用在污水下水道工程。
「鹿港溪再現計畫」昨天提出規劃，從青雲路到民生路之間的鹿港溪，全長約為一‧三九公里，分別營造為景觀綠帶、親水廊道、藍帶遊憩，以及大型廣場；其中，「藍帶遊憩」路段為文開路到菜園路段的鹿港溪，規劃有六百公尺可划船的水域，部分河面將擴寬到二十五米，河深部分也會向下挖深，重現「鹿港飛帆」景象！
污水道系統建設 分區分期
昨天參與會議的諮詢委員表示，鹿港溪因無自有水源又廣納生活污水，現在變成臭水溝，污水處理設備要到一二三年才完成，在全面家戶接管沒有完成前，鹿港溪就算是完成水岸親水設施，難以確保水質清澈，不再惡臭難聞。
縣府水資處表示，鹿港溪將引中興排水、橋頭二排、員林大排，預計每天引入六千公噸的活水，進行礫間淨化水質。
水資處指出，污水下水道部分，分三期進行，配合鹿港溪的水岸再造，第一期會完成污水處理廠，以及復興南路以西、鹿草路以西地區，都會完成家戶接管，直接進到污水廠；其餘尚未建置地區的污水，會在區段做截流點，再排入污水廠，未來再逐步做到家戶接管，等到家戶接管達率五成以上，才會徵收污水費。
水資處副處長吳文昇表示，「鹿港溪再現」計畫是代表彰化亮點的工程，因為水質不好，遊客也不會想來，這次整合污水處理廠來全盤規劃設計，希望未來民眾能河道划船，重新找回清代「鹿港飛帆」的二鹿風華。