〈台北都會〉12偏鄉沒有公托 議員促市府重視

2017-08-08

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市○至二歲的嬰幼兒將近十萬人，多數都有托育的需求，但全市五十一家公共托育中心，收托名額僅三○三○人，僧多粥少的公托福利政策，讓民間團體疾呼，不如將設置公托的錢，改成提高家長、保母、私托的補助，讓更多嬰幼兒受惠。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，台灣整體托育資源非常稀少，常有家長戲謔說︰「能夠抽中公托名額，比中『樂透』還開心！」公托也集中在都會區，更凸顯城鄉差距，建議新北市多元推廣托育方式，例如小型公托機構、居家托育等，平衡城鄉資源分配，讓家長有更多的托育選擇。

市議員林裔綺說，瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等十二個偏鄉地區都沒有公托中心，當地家長享受不到廉價的托育照顧，使得隔代教養比率不斷升高；她呼籲市府重視偏鄉托育需求，成立公托有助吸引年輕人返鄉成家立業，也有助於傳統產業發展。

市府社會局長張錦麗表示，新北市除了公托，今年一月推出「公共托育合作聯盟」，市民選擇私立托育機構或保母，每月補助兩千元至三千元，目前已有八十六家私托加入聯盟，提供三三三○個收托名額，還有一二六八位居家保母與市府合作，讓沒有抽中公托的家長，也能減輕托育負擔。

社會局兒童托育科科長林秀穗說，偏鄉送托的需求不高，若設置公托恐招不滿全額，因此規定，行政區○至三歲人口數未達三千人，不予設置公托，市府在十二個偏鄉區域改設公共親子中心，提供親子遊玩、學習的空間。