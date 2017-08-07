〈南部〉超越去年 高捷日均運量達17.5萬人次

2017-08-07

九月底與輕軌串聯 可提升轉乘效應

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運今年前七月的平均日運量達十七．五萬人次，比去年同期的十七．二萬人次高，預期九月底輕軌通車到C14哈瑪星站後，將可提升轉乘效應，讓高捷連續兩年轉盈。

高雄捷運的平均日運量，從九年前剛通車的十一萬人次，去年已攀升到十七．二四萬人次，並首度在沒有平準基金挹注下，出現七千四百萬元盈餘，終於轉虧為盈。

高捷董事長郝建生將今年的平均日運量目標，訂下高標準的十八．一五萬人次，但截至七月底的最新統計，高捷日運量是十七．五萬人次。

高捷公司評估，目前輕軌第一階段通車C1至C12站，只在凱旋、中山路口的C3前鎮之星站與捷運R6凱旋站交會，帶來的轉乘效應還不明顯。

高捷公司指出，今年九月底，輕軌第一階段全線通車到C14哈瑪星站，將與捷運O1西子灣站相串聯，由於C14站是輕軌一階的終點，可望大幅提升轉乘人潮，對於外地遊客搭綠色運具遊高雄也更加便利。

今年持續保持盈餘 高捷信心滿滿

輕軌從一○四年十月C1至C4站通車後，平均日運量從八百人次成長到平日五千一百人次，假日更超過一萬人次，但因目前仍屬免費階段，外界預估十月輕軌收費後，一開始可能衝擊搭乘人數，屆時能對捷運帶來多少轉乘效應？仍待評估。

高捷公司對於今年持續保持盈餘信心滿滿，尤其暑假及年底是旺季，預估今年的平均日運量至少能朝十七．八萬至十八萬人次挺進。

至於高捷各車站的平均日運量，仍以R16左營高鐵站最多，以七月為例為一六二六五人；值得注意的是，今年六月R14巨蛋站的平均日運量，首度以一三七一○人超越R11高雄車站躍居第二，但七月R11站又以一四九六四人奪回亞軍。