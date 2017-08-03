〈北部〉水泥廠燒廢輪胎 宜蘭民團民代都說不

2017-08-03

環署向4業者說明可行性

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「反對廢輪胎運到宜蘭燃燒！」國內廢輪胎堆置問題嚴重，傳出環保署打算運往宜蘭縣水泥廠作為輔助燃料，「青天計畫2.0宜蘭反空污行動平台」表達強烈抗議，宜蘭縣議員薛呈懿等人也要求縣府嚴格把關。宜縣環保局說，尚未接獲申請，日後若有水泥廠送件，將從嚴審查。

台灣一年約產生十二萬噸廢輪胎，廢胎流向及善後備受關切，環保署最近在宜蘭縣向縣內四家水泥廠說明廢輪胎當燃料的可行性與規範，此舉招致民間團體憂心。青天計畫2.0宜蘭反空污行動平台說，宜蘭縣水泥廠假使採用廢輪胎當水泥窯替代能源材料，勢必成為廢輪胎最終處理場，到時候宜蘭人將與空污、酸雨、臭異味、戴奧辛為伍，最後伴隨癌症致死，鄉親有權說不。

黑煙含致癌物 毀好山好水

行動平台發言人湯譜生說，燃燒廢輪胎排放的污染更甚於生煤，水泥窯不是廢輪胎專用焚化爐，無法處理這種複雜且多樣性的事業廢棄物，焚燒廢輪胎產生的黑煙，含有懸浮微粒、戴奧辛、揮發性有機物質，幾乎都是可怕的致癌物質，呼籲宜蘭縣政府硬起來，捍衛縣民的健康。

「環保局必須極力阻擋！」薛呈懿說，宜蘭縣水泥廠欠缺處理廢輪胎專業設備，貿然開放後，全國廢輪胎蜂擁而上，不僅造成污染，也會燒出民怨，好山好水將毀於一旦。

權責屬環署 環局仍將嚴審

另一名議員邱嘉進也持反對立場，他指宜蘭縣空氣污染防治未見成效，尤其鄰近工業區的蘇澳鎮、冬山鄉，空氣品質已被詬病，當地水泥廠如果再燒廢輪胎，一定會引起很大的反彈聲浪。

環保局長周錫福回應，廢輪胎除了當作輔助燃料，另有其他回收利用管道，例如宜蘭綠色博覽會曾展示廢輪胎做成的地墊，廢輪胎處理權責雖隸屬環保署，如有宜蘭縣水泥廠申請廢輪胎當輔助燃料，環保局仍會嚴審。