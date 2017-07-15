〈北部〉最後1哩路 新竹市綠園道年底完工

2017-07-15

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市綠園道第三期「民生─民主」路段工程昨天開工，市長林智堅說，這是綠園道最後一期工程，將投入一千八百三十萬經費，增加綠化面積、拓寬人行步道、改善停車場鋪面等，預計年底完工， 完工啟用後連接一、二期，可形成全長一公里、寬六公尺的林蔭步道。

第三期動工 串聯1公里林蔭步道

林智堅表示，他上任後積極向中央爭取經費，投入一．九億串聯城市藍綠帶，除綠園道工程，還包括東大飛行公園、隆恩圳藍帶親水空間景觀工程等，全力打造約四公里的新竹之森，期盼透過寬廣綠地與遊具，讓新竹市民與孩子感到幸福。

林智堅說，綠園道工程分三期，一○四年起陸續開工，總經費四千八百八十萬元，一期工程為經國路民權、民生路段，拆除阻隔動線的花台，開拓六公尺寬人行步道、修剪樹木引入自然光，營造「寬敞、明亮、綠意盎然」的休閒空間，於去年十二月啟用。

二期為經國路東大、民權路段，針對擋住人行動線的花台進行改造，設置攀爬區、老人體健區、林蔭曲線步道等，並重新設置三十九處照明系統，七月啟用，其中碗公型「微笑溜滑梯」成為新亮點，吸引親子前往同樂 。

昨天動工的綠園道第三期工程將增設綠地環境、拓寬人行步道，也會改善排水設施、拆除過去阻隔行人通行的沿線花台與欄杆，進行樹木梳理，讓陽光穿透公園，避免蚊蟲孳生。林智堅說，市府除保留大量綠地草皮，還將改善停車場鋪面破損及積水問題，並劃設六十七個機車停車格，讓人車分流，保障行人安全。